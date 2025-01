L'Udinese imbriglia l'Atalanta e la costringe al secondo pareggio consecutivo in campionato. Rallenta la corsa quindi la squadra di Gasperini che, dopo un primo tempo di sofferenza, non trova praticamente mai la via della porta avversaria, andando però vicina al bersaglio grosso con Samardzic allo scadere. Partita molto accorta e di sostanza invece per i bianconeri che, dopo le occasioni clamorose del primo tempo, nella ripresa non calciano mai in porta ma guadagnano un punto prezioso per la propria classifica.

Terzo pareggio consecutivo in campionato per gli uomini di Runjaic che devono quindi rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria interna. Ai friulani infatti i tre punti casalinghi mancano dal 25 ottobre scorso contro il Cagliari. Il punto di oggi vuol però dire quota 26 in classifica, uno sotto al Milan che ha però tre gare meno. L'Atalanta invece manca l'aggancio al Napoli in vetta e ottiene il 42esimo punto in campionato, meno due dai partenopei, a parità di gare disputate, e due di vantaggio sull'Inter che ha però due partite in meno.

Nel prossimo turno l'Udinese affronterà il Como al Sinigaglia mentre per l'Atalanta si apre una settimana decisiva: martedì ci sarà il recupero con la Juventus mentre sabato sarà la volta del big match col Napoli.