In questo sabato autunnale si affrontano la Juventus di Massimiliano Allegri e il Cagliari di Claudio Ranieri, in un momento favorevole per entrambe le squadre.17:02

La Juventus si presenta al match odierno in un momento di forma, con ben quattro vittorie consecutive dopo lo 0-0 contro l’Atalanta. Il dato più confortate per Allegri riguarda la difesa: dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo per 4-2 del 23 settembre, i bianconeri non hanno più subito reti.17:02