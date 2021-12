Alla Dacia Arena tutto pronto per Udinese-Milan, diciasettesima giornata di Serie A.12:53

I friulani, in striscia negativa da quattro gare che sono costate la panchina di Gotti, sfidano i rossoneri, primi in classifica e reduci da due rotondi successi su Genoa e Salernitana.13:30

4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez - Bakayoko, Bennacer - Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic - Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure, Kessie, Maldini, Tonali, Junior Messias, Castillejo.20:17

Cioffi riporta la difesa a tre con Rodrigo Becao, Nuytinck e Perez e ritrova, dopo le squalifiche, Walace in regia e Molina sull'out di sinistra. Davanti, l'ex Deulofeu in coppia con Beto. Success in panchina.20:09