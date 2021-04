Al Bentegodi tutto pronto per Verona-Lazio, trentesima giornata di Serie A.12:49

3-5-2 per la Lazio: Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Akpa-Akpro, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares - Caicedo, Immobile.14:07

Out Lovato, gioca Dawidowicz, Magnani preferito a Ceccherini in difesa, Sturaro in mediana, Juric conferma Barak-Zaccagni alle spalle di Lasagna.14:06