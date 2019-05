LIVE CAGLIARI - LAZIO 0-2 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Possesso palla prolungato della Lazio, ma il Cagliari è messo molto bene in campo

Cross di Marusic deviato in corner. Primo calcio d'angolo della partita

Ottima parata di Proto sul destro in area di rigore di Joao Pedro. Si salva la Lazio

Ammonito Radu per un fallo su Barella

Calcio di punizione dai 40 metri per il Cagliari. Sul pallone va Cigarini

Cross dalla destra fuori misura di Luiz Felipe. Rimessa dal fondo per i padroni di casa

Ammonito anche Badelj per un fallo a centrocampo su Barella

Clamoroso errore di Luis Alberto! A tu per tu con Cragno, il numero 10 calcia alto!

Ora è il Cagliari ad avere in mano il possesso palla. La Lazio aspetta i sardi per poi ripartire

LA LAZIO PASSA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO LUIS ALBERTO!

55'

Gran passaggio in verticale di Badelj per l'argentino che mantiene il possesso palla e batte Cragno con una precisa conclusione in diagonale