Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo della Juventus, il Frosinone affronterà in casa il Genoa.22:44

L'Inter supera 2-0 il Frosinone e ottiene la quarta vittoria di fila in campionato. Il risultato si sblocca al 43' grazie a un magnifico gol di Dimarco da oltre 50 metri. Calhanoglu raddoppia dal dischetto al 48'. Ospiti pericolosi con Cheddira (palo). Lautaro Martinez ha due occasioni, ma non segna.22:44

90'+5' Fine partita! INTER-FROSINONE 2-0 (43' Dimarco, 48' rig. Calhanoglu).22:39

90'+3' Frattesi in area ci prova da posizione decentrata, Turati concede un calcio d'angolo.22:38

90'+1' OCCASIONE INTER! Lautaro Martinez intercetta un passaggio errato di Okoli, ma di sinistro da posizione favorevole calcia sul fondo.22:36

90'+1' L'arbitro Dionisi ha concesso quattro minuti di recupero.22:35

90' Tiro centrale di Barella dopo un assist di Arnautovic, Turati blocca in presa bassa.22:35

89' Oyono avanza, entra in area ma viene fermato da Bastoni.22:34

86' Punizione battuta da Sensi senza esito, poi c'è anche un fallo in attacco di Lautaro Martinez.22:31

84' Punizione da posizione invitante per l'Inter, fallo su Lautaro Martinez.22:29

82' Sostituzione FROSINONE: entra Caso esce Barrenechea.22:27

82' Sostituzione FROSINONE: entra Kaio Jorge esce Reinier.22:27

81' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Dimarco.22:25

81' Sostituzione INTER: entra Sensi esce Calhanoglu.22:25

78' Arnautovic di tacco per Frattesi, chiude Brescianini.22:22

76' Fraseggio dell'Inter, Reinier interviene in ritardo su Calhanoglu.22:21

73' OCCASIONE FROSINONE! Ibrahimovic conclude di sinistro da posizione defilata, Sommer non si fa sorprendere sul primo palo e mette in corner.22:18

71' Ammonito BRESCIANINI per gioco scorretto su Acerbi.22:15

70' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Thuram.22:14

69' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Mkhitaryan.22:14

67' Traversone di Dimarco, Okoli di testa anticipa Lautaro Martinez.22:12

64' OCCASIONE INTER! Immediata risposta dei nerazzurri: cross di Dimarco, Barella da posizione defilata conclude sull'esterno della rete.22:10

64' OCCASIONE FROSINONE! Marchizza carica il mancino dalla distanza, tiro potente ma non troppo angolato, Sommer risponde presente.22:10

61' Sostituzione INTER: entra De Vrij esce Dumfries.22:06

60' Frosinone schierato in campo con il 4-2-3-1 dopo le sostituzioni di Di Francesco.22:05

57' PALO FROSINONE! Cheddira calcia in diagonale dall'interno dell'area, pallone sulla base del palo.22:02

55' Sostituzione FROSINONE: entra Cheddira esce Cuni.21:59

55' Sostituzione FROSINONE: entra Ibrahimovic esce Lirola.21:59

53' Pressione alta del Frosinone, Sommer costretto al rilancio frettoloso.21:58

50' Insiste l'Inter: Dimarco mette al centro, Dumfries di testa non inquadra il bersaglio.21:55

48' GOL! INTER-Frosinone 2-0! Rete di Calhanoglu. Penalty trasformato con freddezza da Calhanoglu, spiazzato Turati.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu21:54

47' RIGORE PER L'INTER! Contatto in area tra Thuram e Monterisi, l'arbitro indica il dischetto.21:53

46' Inizio secondo tempo di INTER-FROSINONE! Si riparte dal risultato di 1-0.21:50

Possesso palla favorevole al Frosinone nel corso della prima frazione: 51,7%.21:45

L'Inter è avanti di misura all'intervallo. Rete strepitosa di Dimarco al 43', sinistro vincente da circa 56 metri. Nulla da fare per Turati, posizionato fuori dai pali. Occasione anche per Lautaro Martinez, fermato dal portiere del Frosinone.21:45

45'+3' Fine primo tempo: INTER-FROSINONE 1-0! In gol Dimarco al 43'.21:34

45'+1' Soulé in area vince un rimpallo e va al tiro, murato da Acerbi.21:32

45' L'arbitro Dionisi concede due minuti di recupero.21:31

43' GOL! INTER-Frosinone 1-0! Rete di Dimarco. Prodezza di Dimarco: sinistro a scavalcare Turati, posizionato fuori dai pali, scoccato da poco oltre la metà campo defilato sulla sinistra. Gol stupendo.



Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco21:44

42' Oyono calcia da posizione defilata, tiro decisamente fuori misura.21:27

40' Cross rasoterra di Mkhitaryan, Barella sul secondo palo segue l'azione ma non arriva sulla palla.21:25

38' Lautaro Martinez di prima per Barella, passaggio troppo lungo.21:23

35' Sostituzione FROSINONE: entra Brescianini esce Mazzitelli.21:42

35' Azione corale dell'Inter, Okoli intercetta il cross da sinistra di Dimarco.21:21

34' Contrasto in area del Frosinone tra Mkhitaryan e Lirola, l'arbitro fa cenno di proseguire.21:21

32' Problema al polpaccio per Mazzitelli, gioco fermo.21:17

31' Combinazione tra Lautaro Martinez e Thuram, interviene Mazzitelli ma con un fallo.21:17

28' Azione personale di Soulé, fa buona guardia Darmian.21:14

26' Thuram non riesce a domare la sfera, nulla di fatto per l'Inter.21:11

23' Corner di Calhanoglu, tocca di testa Barrenechea, rimessa laterale in zona d'attacco per i nerazzurri.21:10

20' Frosinone in avanti: Reinier gira da centro area verso la porta, decisiva la deviazione di Dumfries.21:06

19' OCCASIONE INTER! Lautaro Martinez impegna Turati, prodigiosa la parata del portiere sul tiro potente dell'argentino. 21:05

17' Tiro centrale di Soulé da fuori area, comoda la presa di Sommer.21:03

16' Tiro-cross di Thuram, Turati è attento sul primo palo e devia in corner.21:01

13' Lancio di Marchizza, Dumfries di testa anticipa Oyono ma il Frosinone resta in attacco.21:00

10' Inter pericolosa da calcio d'angolo, Thuram non riesce a deviare il pallone verso la porta dopo un tocco di Acerbi.21:03

9' Lautaro Martinez entra in area, Monterisi in scivolata chiude in corner.20:56

8' Guizzo di Soulé, conclude verso la porta Barrenechea: pallone alto.20:54

6' Possesso prolungato dell'Inter, Barella sulla trequarti viene chiuso dalla difesa.20:52

3' Calhanoglu dalla bandierina, Turati in presa alta fa sua la sfera.20:48

1' Inizio primo tempo di INTER-FROSINONE! Dirige la partita l'arbitro Dionisi.20:45

L’Inter ha vinto tutti e quattro i confronti in Serie A contro il Frosinone.20:05

Le scelte di Di Francesco: Cuni punta centrale, Soulé e Reinier ai suoi lati. Mazzitelli e Barrenechea in mediana. Lirola e Oyono sulle fasce.20:04

Le scelte di Inzaghi: in attacco il tandem Lautaro-Thuram, Calhanoglu in cabina di regia, Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa c'è Darmian con Acerbi e Bastoni. Out Asllani.20:03

Panchina FROSINONE: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Lusuardi, Gelli, Lulic, Brescianini, Bourabia, Baez, Cheddira, Garritano, Kvernadze, Kaio Jorge, Caso, Ibrahimovic.20:02

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Stabile, Agoumé, Frattesi, Sensi, Carlos Augusto, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.20:01

Formazione FROSINONE (3-4-2-1): Turati - Monterisi, Okoli, Marchizza - Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Oyono- Soulé, Reinier - Cuni.20:01

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.19:59

Manca poco all'inizio di Inter-Frosinone. Entrambe le squadre reduci da una vittoria lo scorso turno di campionato.19:59

Benvenuti alla diretta della partita della 12^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Frosinone.19:59