LIVE LAZIO - VERONA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma per l'11esima giornata di Serie A: la Lazio di Simone Inzaghi ospita l'Hellas Verona di Ivan Juric.19:14

Questa partita verrà giocata nel ricordo del grande Paolo Rossi, scomparso nella lotta tra mercoledì 9 e giovedì 10. L'Hellas fu l'ultima squadra di Pablito prima di ritirarsi: in 20 presenze riuscì a realizzare 4 reti nell'annata 1986-87.19:15

La Lazio arriva al match galvanizzata dalla qualificazione agli ottavi di Champions League e con la voglia di mettersi subito alle spalle il k.o patito all'Olimpico contro l'Udinese nell'ultima gara di campionato giocata in casa.19:15

Non convocato Luis Alberto, non al meglio della condizione. Panchina per Correa e Strakosha.19:54