LIVE ROMA - JUVENTUS 0-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il posticipo domenicale della terzultima giornata è una grande classica del calcio italiano, che mette però in palio punti importanti solo per la Roma

La squadra di Ranieri può solo vincere per tenere in vita la corsa al quarto posto ora occupato dall'Atalanta

Le squadre sono nel tunnel che porta al campo, comunque gran colpo d'occhio a Roma come sempre per una sfida carica di storia

Roma in campo con qualche sorpresa: c'è Kluivert e non De Rossi, con Pellegrini retrocesso a centrocampo. Assetto più spregiudicato, quindi

Pressing alto della Roma, molto aggressiva come da copione. La Juventus ha spazi in contropiede

7'

CUADRADO! Che occasione! Ripartenza rapidissima della Juventus, Emre Can serve Cuadrado che calcia a tu per tu con Mirante, super nel deviare in angolo!