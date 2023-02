Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:01

Monday night della Serie A che vede protagoniste Sampdoria e Inter, a Marassi va in scena una sfida che vede i blucerchiati e i nerazzurri alla ricerca di tre punti fondamentali per i propri obiettivi.20:01

La squadra di Stankovic deve muovere una classifica che dice 10 punti e penultima posizione; Inter, seconda, deve vincere per non lasciare scappare definitivamente il Napoli.20:02

Sono ufficiali le formazioni del match: SAMPDORIA 3-4-1-2 per i locali, Audero - Murillo, Nuytinck, Amione - Zanoli, Cuisance, Winks, Augello - Djuricic - Gabbiadini, Lammers. A disposizione: Turk, Ravaglia, Rincon, Sabiri, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Ivanovic, Jesé.20:08

La formazione dell'INTER: 2-5-2 per i nerazzurri, Onana - Skriniar, De Vrij, Acerbi - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gagliardini, Dzeko, Bellanova, Asllani, Dimarco, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Bastoni.20:07

Stankovic deve inventarsi la difesa a tre, ritorna Murillo che si schiererà alla destra di Nuytinck. A centrocampo Zanoli a destra e Augello a sinistra, Djuricic alle spalle della coppia Gabbiadini - Lammers.20:09

Inzaghi decide per Acerbi dal primo minuto, Bastoni in panchina; a centrocampo non rientra Brozovic, Calhanoglu da regista. In attacco si rivede la coppia Lukaku - Lautaro Martinez.20:12

L’Inter ha vinto in nove delle ultime 11 partite di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P) e nelle ultime due in ordine di tempo ha registrato due successi per 3-0: i nerazzurri non battono i blucerchiati nel massimo torneo per tre volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950.20:13

Dirige il match l'arbitro Fabio Maresca.20:13

1' INIZIA SAMPDORIA - INTER! Primo pallone per gli ospiti.20:48

1' Sampdoria con la classica maglia di casa, Inter in completo giallo.20:49

2' LUKAKU! Barella in verticale per la punta che difende palla, si gira e tira: Audero in due tempi in angolo.20:50

3' ANCORA INTER! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Mkhitaryan di poco alta!20:51

4' Cross di Gosens, Nuytinck sul primo palo anticipa Lukaku.20:52

5' LAUTARO! Darmian si inserisce e scarica sul Toro, conclusione fuori equilibrio che Audero blocca a terra.20:53

6' Inter che ha iniziato fortissimo il match, giá tre tiri in poco meno di cinque minuti.20:54

7' Skriniar trattiene Lammers sulla trequarti, punizione per la Sampdoria.20:55

8' Batte Cuisance, Onana con i pugni allontana la sfera, anticipando anche i compagni.20:55

9' Augello cerca il fondo ed il cross, Darmian mette in angolo.20:56

10' Schema su angolo, palla forte di Winks sul primo palo, allontana Lukaku.20:57

11' Ripartenza Inter, palla per Darmian che prova il sinistro a giro: risponde con il corpo Augello.20:58

12' Barella ha spazio e porta palla, gran chiusura di Amione che soffia la sfera all'ex Cagliari.20:59

13' CALHANOGLU! Il turco prepara bene il destro e calcia ad incrociare, palla di poco a lato.21:00

14' Palla di Calhanoglu forte al centro, deviazione di Lukaku che alza un campanile: blocca Audero.21:02

16' Dopo un inizio a ritmi decisamente alti, squadre che sembrano rifiatare: possesso palla dell'Inter.21:04

17' Ci prova Cuisance dalla distanza, facile la presa di Onana.21:05

18' Tiro cross di Barella, Lukaku non riesce nel difficile controllo.21:06

19' COSA SBAGLIA LAUTARO! Cross basso di Darmia, El Toro dal dischetto manca il pallone!21:08

20' DARMIAN! Conclusione dal limite, palla che non trova la porta di Audero.21:08

22' Tra chiusura di Zanoli su Lautaro Martinez, Sampdoria che non vuole arretrare contro gli avanti dell'Inter.21:11

24' Skriniar per Lukaku, ennesima difesa del pallone della punta che scarica per Lautaro: conclusione dell'argentino deviata da Amione, blocca Audero.21:12

25' LUKAKU! Spizzata della punta da centroarea, pallone non facile con la sfera che termina in out.21:13

27' Ferita a Mkhitaryan, un taglio al gomito che costringe la mezzala a uscire dal campo per farsi medicare.21:15