LIVE VERONA - TORINO 0-1 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Berenguer non riesce a servire in area Zaza, subito pericoloso il Torino12:33

Equilibrio in campo, ma il Torino è più pericoloso12:44

Provvidenziale anticipo di Silvestri su Zaza, altra mezza chance per il Toro12:50

25'

GOL ANNULLATO DAL VAR! Rincon, autore dell'assist per lo spagnolo, non era riuscito a tenere il pallone in campo!12:55