Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori19:27 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa-Juventus, gara valida per la 16a giornata di Serie A.19:27

Nell’anticipo della 16esima giornata di Serie A si affrontano il Genoa di Alberto Gilardino e la Juventus di Massimiliano Allegri, con i bianconeri alla ricerca di una vittoria per tornare al primo posto in classifica.19:28

Il Genoa ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati: la squadra allenata da Gilardino, infatti, non vince dal 10 novembre (1-0 in casa con l’Hellas Verona) e da allora ha conquistato un solo punto in quattro partite.19:28

La Juventus è in un momento di forma eccelso e non perde dal 23 settembre in quel famoso 4-2 incassato contro il Sassuolo. Da quel momento solo due pareggi e una serie di vittorie che tengono la squadra bianconera aggrappata all’Inter, con sole due lunghezze di distanza dai nerazzurri.19:28

Il Ferraris di Genova non è mai stato uno stadio facile per i bianconeri, che stasera dovranno fare a meno dal primo minuto di Rabiot, reduce da un problema e guarderà i compagni dalla tribuna. Anche nel Genoa c’è un’assenza importante: quella di Retegui. L’attaccante rossobù ha dato forfeit in settimana e dovrà saltare questa importante sfida.19:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-4-2-1: Martinez – De Winter, Bani, Dragusin – Sabelli, Badelj, Frendrup, Vasquez – Malinovskyi, Messias – Gudmundsson.19:49

Gilardino schiera Gudmundsson “falso nueve” con Messias e Malinovskyi alle sue spalle. A centrocampo ci saranno Badelj e Frendrup con Sabelli e Vasquez larghi. La difesa verrà guidata da Dragusin, affiancato da Bani e De Winter. In porta Martinez.19:49

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic – Vlahovic, Chiesa.19:49

Allegri conferma la formazione dei pronostici: tra i pali ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo sulla linea difensiva. A centrocampo ecco Cambiaso e Kostic sulle fasce, con McKennie e Miretti di fianco a Locatelli. Davanti Vlahovic in coppia con Chiesa.19:50