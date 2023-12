Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Juventus 1-1 valida per la 16a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:43

La Juventus non riesce dunque a sorpassare l'Inter, restando al secondo posto. Il Genoa stacca un ulteriore punto dalla zona retrocessione, mettendo ora Empoli e Udinese a sei distanze.22:42

Un gol per tempo divide il bottino del match tra Genoa e Juventus. Al 28esimo Chiesa si procura e trasforma il calcio di rigore, spiazzando Martinez. Ad inizio ripresa arriva subito il pareggio, con il neo entrato Ekuban che serve Gudmundsson davanti al portiere, con l'islandese che batte Szczesny in spaccata.22:41

Il Genoa ferma la Juventus con il risultato di 1-1: Gudmundsson risponde a Chiesa pareggiando i conti.22:40

90'+5' Finisce qui! Genoa-Juventus 1-1!22:39

90'+4' Sugli sviluppi del corner è Iling-Junior a ricrossare al centro dove Martinez esce e la fa sua. Prova a ripartire in velocità innescando Gudmundsson ma Szczesny è attento e la mette in rimessa laterale.22:39

90'+4' Calcio d'angolo per la Juve. Ultima occasione della partita.22:37

90'+3' 3a sostituzione Genoa: entra Leandro Haps, esce Junior Messias.22:37

90'+2' Schema riuscito male per la Juve che concede un contropiede al Genoa: Gudmundsson però viene recuperato in velocità da Chiesa e perde il pallone.22:36

90' Segnalati 3 minuti di recupero.22:35

90' 2o ammonito Genoa: cartellino giallo per Malinovskyi dopo un intervento pericoloso ai danni di Yildiz.22:35

89' Martinez salva su Bremer! Corner battuto al centro dove Bremer colpisce di coscia: Martinez è bravissimo e alza nuovamente in calcio d'angolo.22:33

89' Iling-Junior prova a puntare Vogliacco sulla sinistra ma il difensore è attento e la mette in corner.22:32

88' 4a sostituzione Juventus: entra Kenan Yıldız, esce Andrea Cambiaso.22:32

85' Cambiaso converge da sinistra verso il centro, poi crossa con il destro verso il secondo palo con Milik che non arriva sul pallone: la palla si perde sul fondo.22:29

84' 2a sostituzione Genoa: entra Alessandro Vogliacco, esce Stefano Sabelli.22:28

79' Il corner battuto da Cambiaso è corto e la difesa del Genoa allontana. Sul proseguo dell'azione Locatelli prova un lancio lungo improbabile regalando palla ai rossoblù.22:24

79' Bel cross di Weah con Milik che la fa sfilare verso il secondo palo dove Chiesa stoppa e tira verso il secondo palo: palla deviata e corner per la Juve.22:23

77' Bani di testa: alto! Corner per il Genoa battuto da Gudmundsson verso il centro dove Bani si smarca dalla marcatura e, tutto solo, colpisce di testa spedendo alto.22:21

74' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Badelj per un fallo in ritardo ai danni di Bremer.22:19

74' 3a sostituzione Juventus: entra Samuel Iling-Junior, esce Fabio Miretti.22:18

73' Malinovskyi prova a concludere direttamente su punizione: tiro molto potente ma mal calibrato. Palla sul fondo.22:17

72' Mischia sulla trequarti offensiva del Genoa con Bremer che commette fallo su Frendrup. Punizione per il Genoa.22:16

71' 3o ammonito Juventus: cartellino giallo per Milik dopo un fallo ai danni di Malinovskyi.22:15

70' 2o ammonito Juventus: cartellino giallo per McKennie in seguito a proteste.22:14

68' 2a sostituzione Juventus: entra Arkadiusz Milik, esce Dušan Vlahović.22:13

68' 1a sostituzione Juventus: entra Timothy Weah, esce Filip Kostić.22:12

65' Tentativo di contropiede per la Juve con Chiesa che protegge il pallone e subisce fallo da Bani.22:09

63' Cross dalla destra di Gudmundsson con Danilo che in spaccata la mette in angolo. Soffre ora la Juventus.22:07

61' 1o ammonito Juventus: cartellino giallo per Danilo per un fallo in ritardo su Ekuban.22:05

61' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gatti sfiora di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta: palla sul fondo.22:05

60' Il corner viene allontanato sui piedi di Kostic che crossa nuovamente verso il secondo palo dove non arriva Gatti, ma la palla rimbalza sulla schiena di Sabelli e termina nuovamente in angolo.22:04

59' Contropiede Juve con Chiesa che porta palla nel tre contro tre, poi allarga per Cambiaso che crossa al centro trovando una deviazione di De Winter: angolo per la Juve.22:04

57' Ora il Genoa ha retrocesso un po' il baricentro e aspetta la Juve sulla propria metà campo.22:01

53' Cambiaso prende l'iniziativa saltando il rispettivo avversario sulla destra, crossa forte al centro dove Martinez respinge con i pugni.21:58

51' Errore di Martinez! Il portiere del Genoa serve involontariamente Chiesa che però ci mette troppo a prendere una decisione e viene murato dall'uscita del portiere rossoblù che rimedia all'errore.21:56

50' Chiesa si incarica di una punizione dalla trequarti mancina crossando verso il centro dove McKennie colpisce di testa mettendo sul fondo.21:55

48' GOL! GENOA-Juventus 1-1! Rete di Gudmundsson! Tocco di punta di Frendrup verso il centro dell'area dove Ekuban la stoppa di spalla e serve Gudmundsson che in spaccata anticipa l'uscita di Szczesny e la mette in rete. Pareggia subito il Genoa.



47' Calcio di punizione battuto da Malinovskyi verso il lato destro dell'area dove Danilo difende il pallone uscire sul pressing di Dragusin.21:52

47' Con l'ingresso di Ekuban, che va a posizionarsi come punta centrale, Gudmundsson retrocede nella trequarti con Messias.21:51

46' Via alla ripresa. Possesso per il Genoa.21:49

46' 1a sostituzione Genoa: entra Caleb Ansah Ekuban, esce Johan Vázquez.21:50

Il Genoa sta comunque provando a mettere in difficoltà la squadra di Allegri, soprattutto nel finale con una buona occasione per Gudmundsson che, sul pressing di Kostic, ha lisciato il pallone dal dischetto del rigore.21:35

Bianconeri in vantaggio dopo la prima frazione di gioco. A sbloccare il match ci pensa Chiesa che, al 28esimo, prima si guadagna il calcio di rigore (travolto da Martinez), poi lo realizza spiazzando il portiere genoano.21:34

45'+1' Finisce qui il primo tempo. Genoa-Juventus 0-1.21:33

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:32

44' Gudmundsson liscia la sfera! Cross profondissimo dalla destra verso il secondo palo: Vasquez è bravissimo a rimetterla al centro dove dal dischetto del rigore Gudmundsson che liscia il pallone, anche grazie al pressing di Kostic. Grossa occasione per il Genoa.21:31

41' Filtrante alto di Vasquez per Messias che si era creato un corridoio verso Szczsesny ma Bremer legge benissimo la traiettoria e di testa allontana.21:28

40' Pallone spiovente verso l'area della Juve con Dragusin che spinge vistosamente Gatti commettendo fallo.21:27

35' Tiro velenoso di Vasquez! Corner battuto al centro dove viene raccolto sul secondo palo da Vasquez che la posiziona sul mancino e la calcia poco sopra l'incrocio di sinistra, con Szczesny in copertura sul palo.21:22

34' Cross interessante di Gudmundsson dalla destra, con Danilo che in scivolata che toglie il pallone dalla disponibilità di Messias, mettendo la palla in angolo.21:21

31' Contropiede veloce della Juve con Miretti che dalla trequarti serve Vlahovic sulla destra, con il serbo che punta De Winter saltandolo verso destra una volta entrato in area, ma calciando male perdendo l'equilibrio. Palla sul fondo e rinvio per Martinez.21:19

31' Palla che vaga pericolosamente all'interno dell'area bianconera con Gatti che non si fida e spazza in rimessa laterale.21:17

28' GOL! Genoa-JUVENTUS 0-1! Rete di Chiesa! Il numero 7 calcia forte rasoterra verso sinistra, con Martinez che si è tuffato dal lato opposto.



28' Sul dischetto andrà Chiesa.21:14

27' Calcio di rigore per la Juventus! Badelj sbaglia un controllo orientato servendo Vlahovic, il quale mette in porta Chiesa che salta Martinez e viene steso dal portiere del Genoa.21:14

26' La Juve prova a schiacciare il Genoa nella propria area ma Danilo effettua una decisione sbagliata servendo Kostic verso sinistra, con il serbo che rientrava dal fuorigioco.21:13

22' Vlahovic impatta sotto porta! Cross al bacio di Chiesa verso l'area piccola dove Vlahovic riesce a coordinarsi e a colpire in girata con il destro, ma la conclusione è imprecisa e si perde sul fondo.21:09

20' De Winter di testa! Corner battuto al centro da Gudmundsson per De Winter che si smarca bene dalla marcatura ma di testa spedisce alto.21:08

19' Cross pericoloso di Badelj verso il centro dove Messias spizza di testa, trovando successivamente una deviazione che porta ad un calcio d'angolo per il Genoa.21:06

14' Il calcio d'angolo della Juve porta ad un nulla di fatto. Possesso per il Genoa.21:06

14' Chiesa da posizione laterale! Cambiaso va via in velocità, entra in area e resiste con il fisico alla pressione di Bani. L'esterno bianconero serve dunque di suola Chiesa che si è sovrapposto verso il fondo di destra, con il numero 7 che calcia quasi dalla linea di fondo spedendo verso la porta: Martinez ci mette i pugni e mette in angolo.21:02

12' Danilo prova un filtrante ma è sfavorito da una zolla e la mette fuori. Campo non in perfette condizioni questa sera.20:59

9' Locatelli prova uno schema su corner servendo Chiesa al limite dell'area. Il numero 7 calcia di prima intenzione ma colpisce un avversario: il Genoa ha la possibilità di ripartire in contropiede ma Gudmundsson è impreciso e i bianconeri riconquistano la palla.20:56

8' McKennie libera Cambiaso sulla destra, con l'esterno bianconero che tenta di saltare un avversario trovando una deviazione. Primo corner per la Juventus.20:55

6' Malinovskyi prova dalla lunga distanza! L'ex Atalanta riceve sulla trequarti di sinistra e ha spazio davanti a lui, dunque se la sistema sul mancino e calcia di collo pieno: Szczesny è attento e la blocca.20:54

5' Sbaglia centralmente il Genoa con Chiesa che ha l'opportunità di dare via ad un contropiede, ma il numero 7 della Juventus preferisce far girare il pallone: si riposiziona il Genoa.20:52

2' Bremer prova ad innescare sulla velocità Cambiaso sulla destra ma l'esterno bianconero viene pescato in fuorigioco.20:49

Inizia il match. Primo possesso per la Juventus.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Davide Massa, della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Colarossi e Mokhtar. In sala VAR ci sarà Fabbri, affiancato da Abbattista nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Colombo.19:50

Allegri conferma la formazione dei pronostici: tra i pali ci sarà Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo sulla linea difensiva. A centrocampo ecco Cambiaso e Kostic sulle fasce, con McKennie e Miretti di fianco a Locatelli. Davanti Vlahovic in coppia con Chiesa.19:50

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic – Vlahovic, Chiesa.19:49

Gilardino schiera Gudmundsson “falso nueve” con Messias e Malinovskyi alle sue spalle. A centrocampo ci saranno Badelj e Frendrup con Sabelli e Vasquez larghi. La difesa verrà guidata da Dragusin, affiancato da Bani e De Winter. In porta Martinez.19:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-4-2-1: Martinez – De Winter, Bani, Dragusin – Sabelli, Badelj, Frendrup, Vasquez – Malinovskyi, Messias – Gudmundsson.19:49

Il Ferraris di Genova non è mai stato uno stadio facile per i bianconeri, che stasera dovranno fare a meno dal primo minuto di Rabiot, reduce da un problema e guarderà i compagni dalla tribuna. Anche nel Genoa c’è un’assenza importante: quella di Retegui. L’attaccante rossobù ha dato forfeit in settimana e dovrà saltare questa importante sfida.19:47

La Juventus è in un momento di forma eccelso e non perde dal 23 settembre in quel famoso 4-2 incassato contro il Sassuolo. Da quel momento solo due pareggi e una serie di vittorie che tengono la squadra bianconera aggrappata all’Inter, con sole due lunghezze di distanza dai nerazzurri.19:28

Il Genoa ha bisogno di ritrovare fiducia e risultati: la squadra allenata da Gilardino, infatti, non vince dal 10 novembre (1-0 in casa con l’Hellas Verona) e da allora ha conquistato un solo punto in quattro partite.19:28

Nell’anticipo della 16esima giornata di Serie A si affrontano il Genoa di Alberto Gilardino e la Juventus di Massimiliano Allegri, con i bianconeri alla ricerca di una vittoria per tornare al primo posto in classifica.19:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa-Juventus, gara valida per la 16a giornata di Serie A.19:27