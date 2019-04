LIVE ATALANTA - EMPOLI 0-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

In caso di vittoria, l'Atalanta tornerebbe a pari punti con il Milan (ma al quinto posto, a causa degli scontri diretti). Gasperini con i titolari in avanti: Gomez, Ilicic e Zapata.

Andreazzoli sceglie il 3-5-2, con Farias e Caputo di punta e il lancio del giovane Nikolaou in difesa.

Zapata per Freuler, che costruisce la prima azione per l'Atalanta.

Farias prende il tempo a Palomino e va alla conclusione, bravo Gollini a rifugiarsi in corner.

8'

Gomez per Freuler, che apre sulla sinistra per Gosens: sul suo cross non arriva nessuno.