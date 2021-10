Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie A!22:47

Il Milan rimonta nella ripresa il Verona con orgoglio e carattere fissando il risultato sul 3-2 grazie ai cambi decisivi di Pioli. Il Verona, alla prima sconfitta con Tudor in panchina, fa harakiri e si disunisce dopo aver subito la rete di Giroud.22:47

Nella prossima gara di campionato il Milan giocherà in trasferta a Bologna mentre il Verona sarà impegnato in casa contro la Lazio.22:45

90'+4' FINITA! MILAN-VERONA 3-2. I rossoneri ribaltano lo svantaggio iniziale nella ripresa con le reti di Giroud, Kessie e l’autorete di Gunter. 22:45

90'+3' Cancellieri libera il sinistro da posizione defilata senza trovare lo specchio.22:43

90'+2' OCCASIONE VERONA! Simeone stacca di testa, Tatarusanu è ben posizionato e si ritrova il pallone tra le mani.22:41

90' Quattro minuti di recupero.22:40

89' Ibrahimovic tenta nel cuore dell'area una rovesciata da capogiro. Lo svedese manca il pallone ma esalta San Siro.22:39

87' Si fa male Tomori che si rialza dopo esser stato soccorso dallo staff medico.22:38

85' Cancellieri perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo, il Milan riparte e con Ibrahimovic guadagna un corner su un tiro deviato.22:35

82' SOSTITUZIONE MILAN: Esce Giroud, entra Tonali.22:32

81' AMMONITO Ballo Touré per un intervento pericoloso.22:31

80' Potenziale chance per il Verona, Barak calcia male a pochi metri da Tatarusanu.22:31

79' SOSTITUZIONE VERONA: Esce Lazović, entra Cancellieri.22:28

78' GOL! MILAN-Verona 3-2. Autogol di Günter. Cross di Castillejo, Günter svirgola malamente e infila la sfera alle spalle di Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Koray Günter22:36

77' SOSTITUZIONE MILAN: Esce Bennacer, entra Ibrahimović.22:27

76' GOL! MILAN-Verona 2-2. Rete di Kessié. Kessié con grande freddezza spiazza dal dischetto Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Franck Kessié22:26

74' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Contatto in area di rigore su Castillejo su fallo di Faraoni.22:25

73' Kessie conclude da fuori, Montipò blocca senza patemi d'animo.22:22

71' Proteste a San Siro per un intervento a gamba alta di Gunter che impatta prima sul pallone e dopo sfiora la testa di Giroud. Nulla di irregolare.22:21

69' OCCASIONE MILAN! Splendida conclusione a giro di Leao che non trova la porta per questione di pochi centimentri.22:19

68' Azione insistita del Verona: Lazovic propone al centro, smanaccia Tatarusanu. Barak ci riprova ma il Milan copre ogni spazio.22:19

67' Castillejo si muove sulla fascia, traversone per Giroud non preciso.22:20

65' Altra girata di testa provata da Giroud che prende posizione ma non trova lo specchio della porta.22:14

64' SOSTITUZIONE VERONA: Esce Kalinić, entra Lasagna.22:13

62' Il Verona si difende in massa, il Milan ora spinge ancora di più alla ricerca del goal del pareggio.22:12

60' SOSTITUZIONE VERONA: Esce Caprari, entra Simeone.22:11

60' SOSTITUZIONE VERONA: Esce Veloso, entra Tameze.22:10

59' GOL! MILAN-Verona 1-2. Rete di Giroud. Leao pennella al centro un cross al bacio, Giroud da fermo stacca di testa e trafigge Montipò.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud22:10

58' Il Milan alza il baricentro e fa tanta densità nella metà campo del Verona.22:08

57' Bennacer calibra il cross in mezzo, Gunter di testa allontana il pericolo.22:06

56' Kalinic e Lazovic dialogano bene ma non concretizzano al meglio la chance nel cuore dell'area di rigore del Milan.22:05

54' AMMONITO Veloso per un intervento ruvido su Bennacer.22:04

53' Castillejo rimane a terra e si lamenta dopo un intervento non pulito di Ilic.22:03

51' Ballo Toure crossa bene al centro, Castillejo viene anticipato tempestivamente da Lazovic.22:00

48' Il pallone, dopo un rimpallo fortuito, finisce sul braccio largo di Casale. Secondo il VAR non ci sono gli estremi per richiamare l'arbitro all'on field review per un possibile calcio di rigore.22:04

47' Faraoni si coordina bene, la palla tuttavia gli salta male e la conclusione termina abbondantemente sul fondo.22:02

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dallo 0-2 del primo tempo.21:55

46' SOSTITUZIONE VERONA: Esce Ceccherini, entra Šutalo.21:54

46' SOSTITUZIONE MILAN: Esce Maldini, entra Krunić.21:54

46' SOSTITUZIONE MILAN: Esce Saelemaekers, entra Castillejo.21:53

Ai rossoneri, ai quali è mancata compattezza tra i reparti, servirà più lucidità e qualità tecnica per rimettere in piedi la partita. Gli ospiti dovranno salvaguardare il risultato centellinando le tante energie spese dopo una prima frazione gioca ad alto ritmo.21:56

Gli uomini di Tudor interpretano la partita con ferocia agonistica e pressing alto chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Caprari e Barak dal dischetto. Il Milan paga le tante assenze, un approccio sbagliato e qualche errore in fase di rifinitura dalla trequarti in su.21:56

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: Milan-Verona 0-2, decidono le reti di Caprari e Barak su rigore.21:38

45' Due minuti di recupero.21:36

42' Maldini spinge il contropiede del Milan ma sbaglia la scelta non servendo Calabria bensì Giroud sulla corsia opposta.21:57

41' Tentativo velleitario di Ballo Touré dalla distanza.21:31

40' Pressing feroce del Verona, Bennacer triplicato viene chiuso in rimessa laterale. Il Milan rimane in proiezione offensiva.21:30

38' AMMONITO Casale per un fallo duro su Leao.21:29

37' Ceccherini protegge l'uscita di Montipò, Saelemaekers viene anticipato.21:28

36' SOSTITUZIONE MILAN: Esce Rebić per infortunio, entra Leão.21:27

35' Rimane fermo a terra Rebic senza che abbia subito alcun contatto. Il croato è visibilmente sofferente.21:29

34' Calcio di punizione di Veloso a giro sul primo pallo, Rebic respinge d'esterno e libera l'area di rigore.21:25

32' Faraoni e Ilic contengono Ballo Toure e sventano la minaccia spazzando via il pallone.21:23

30' Ballo Toure propone al centro, Giroud non arriva. Saelemaekers ci prova pochi secondi dopo da fuori area ma il tiro è facile preda di Montipò.21:23

27' OCCASIONE MILAN! Percussione di Calabria che per vie centrali si smarca di un paio di uomini e conclude alto.21:18

25' AMMONITO Kalinić per un braccio largo su Tomori.21:17

24' GOL! Milan-VERONA 0-2. Rete di Barák su rigore. Il centrocampista ceco piazza il pallone ad incrociare a fil di palo. Tatarusanu non ci arriva per un soffio.



Guarda la scheda del giocatore Antonin Barak21:16

23' Check del Var terminato. Confermato il calcio di rigore per il Verona.21:15

21' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Romagnoli aggancia Kalinic che gli prende il tempo e subisce fallo.21:32

19' Calabria scodella al centro dalla trequarti, il pallone per Giroud è fuori misura.21:11

17' Cross calibrato da Rebic sul secondo palo, Calabria si inserisce ma non arriva sul pallone coi tempi giusti.21:08

15' Veloso serve bene in verticale Lazovic, il suggerimento al centro di quest'ultimo non viene controllato al meglio da Kalinic e finisce sul fondo.21:09

14' Caprari prova a chiudere il triangolo con Lazovic, Tomori chiude in rimessa laterale.21:04

11' Il Milan soffre la pressione alta del Verona.21:02

9' OCCASIONE MILAN! Rebic si accende sulla fascia e serve Maldini che calcia al volo e sfiora l'eurogol. 21:10

7' GOL! Milan-VERONA 0-1. Rete di Caprari. Veloso anticipa Kessie e serve Caprari, il quale di prima intenzione calcia forte e fulmina Tatarusanu da posizione ravvicinata.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Caprari21:26

6' Rebic spinge sul versante di sinistra, il suo cross al centro indirizzato a Maldini è impreciso.21:25

5' AMMONITO Ceccherini, strattonato Rebic per la maglia.20:55

3' OCCASIONE VERONA! Tiro di Ilic col mancino, Tatarusanu si stende e devia in corner.20:55

2' Kalinic sbilanciato da Romagnoli in mezzo al campo, fallo per il Verona.20:53

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Milan-Verona. Il primo pallone è gestito dagli ospiti.20:51

Dirige l’incontro Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Luigi Lanotte. Il quarto uomo è Daniele Paterna. La coppia Var è formata da Aleandro Di Paolo e Salvatore Longo.20:21

Tudor ritrova Veloso in mezzo al campo dal primo minuto. In avanti gioca Kalinic, in panchina Simeone.20:20

Tante assenze per i padroni di casa, su tutte Theo Hernandez a Brahim Diaz. Pioli si affida in avanti a Maldini, Saelemaekers e Rebic in appoggio a Giroud. In panchina Ibrahimovic.20:19

Dopo aver perso due partite di fila contro il Verona in campionato tra il 2016 e il 2017, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive cinque contro i veneti in Serie A, in cui ha ottenuto tre vittorie e due pareggi.20:15

In 29 partite casalinghe di Serie A contro il Verona, il Milan non ha mai perso, grazie a 16 vittorie e 13 pareggi: solo contro Inter e Juventus i gialloblù hanno giocato più trasferte senza mai vincere nel torneo (30 contro entrambe).20:15

VERONA (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Montipò - Ceccherini, Gunter, Casale - Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic - Barak, Caprari - Kalinic. A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Cetin, Magnani, Ruegg, Bessa, Hongla, Tameze, Lasagna, Cancellieri, Simeone. All. Igor Tudor20:15

MILAN (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Tatarusanu - Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré - Kessie, Bennacer - Saelemaekers, Maldini, Rebic - Giroud. A disposizione: Jungdal, Conti, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Tonali, Krunic, Castillejo, Pellegri, Leao, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli20:13

Gli ospiti, in 12^ posizione con 8 punti collezionati in 7 gare, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi.19:56

I rossoneri, che si presentano a questo appuntamento con tante assenze, sono attualmente in 2^ posizione a quota 19 punti (6 vittorie e 1 pareggio).19:56

Allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro è tutto pronto per Milan-Verona, partita valevole per la 8^ giornata di Serie A.19:55