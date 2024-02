Dal Mezza è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:57

Nella ventiseiesima giornata, i ragazzi di Inzaghi faranno visita al Lecce mentre la squadra di Liverani ospiterà il Monza.22:57

Basta un primo tempo maiuscolo ai nerazzurri per archiviare la pratica granata e confermare la fuga in vetta alla classifica: a segno Thuram, Lautaro, Dumfries, anche Arnautovic ritrova la gioia del gol arrotondando il risultato allo scadere. Un esordio da dimenticare per Liverani, un solo tiro - su punizione, a lato - in 90' dei campani, ancorati all'ultimo posto.22:56

90' FINITA! Inter-Salernitana 4-0, Piccinini evita il recupero.22:52

90' GOL! INTER-Salernitana 4-0! Rete di Arnautovic. Sanchez fa scattare Dumfries sulla fascia, Arnautovic facile sottomisura.



Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic22:52

87' Dumfries crossa basso da destra, ottima diagonale di Sambia su Buchanan.22:49

85' Da corner, Pavard ci prova in rovesciata, Piccinini fischia gioco pericoloso.22:46

84' Dumfries dal fondo, Sambia anticipa Buchanan in angolo.22:45

83' ULTIMO CAMBIO SALERNITANA. Fuori Zanoli, dentro Kastanos.22:45

83' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Liverani manda in campo Simy, esce Tchaouna.22:44

81' Sventagliata di Asllani per Buchanan che crolla in area, Piccinini gli fa cenno di rialzarsi.22:42

79' GOL ANNULLATO INTER! Barella in profondità per Arnautovic che fredda Ochoa ma l'azione era viziata da fuorigioco.22:40

77' ULTIMO CAMBIO INTER. Esordio per Buchanan, fuori Bastoni, Carlos Augusto scala in difesa.22:38

74' Punizione di Sanchez, il suo destro scende oltre la traversa.22:34

72' Punizione sprecata da Asllani, direttamente sul fondo.22:32

71' AMMONITO Tchaouna, in ritardo su Asllani.22:32

68' Percussione di Zanoli, Tchaouna vanifica con un cross sbagliato.22:29

66' SOSTITUZIONE INTER. Applausi per Calhanoglu, è il momento di Asllani.22:30

66' Dumfries centra dalla destra, tiro di Sanchez alzato in angolo da Pasalidis.22:31

65' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Legowski prende il posto di Coulibaly.22:25

64' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Dia lascia il campo a favore di Weissman.22:25

62' OCCASIONE INTER! Da corner, girata di testa di de Vrij, Ochoa reattivo.22:23

62' Continua la pressione offensiva dei nerazzurri che guadagnano angoli in serie.22:23

60' SOSTITUZIONE INTER. Finisce anche la gara di Lautaro, entra Arnautovic.22:22

60' SOSTITUZIONE INTER. Staffetta in attacco tra Thuram e Sanchez.22:21

60' SOSTITUZIONE INTER. Inzaghi richiama Mkhitaryan, spezzone per Klaassen.22:21

59' Da corner, Pavard svetta in area ma non riesce ad inquadrare lo specchio.22:20

58' Lancio di Barella per Carlos Augusto, Sambia prolunga di testa in angolo.22:30

58' Punizione di Candreva, primo tiro dei granata, destro strozzato sul fondo.22:18

56' Triangolo insistito tra Barella e Calhanoglu, Maggiore riesce ad intercettare.22:35

54' Thuram si defila sulla destra, Pellegrino concede un altro angolo.22:15

53' Zanoli prova a farsi vedere in avanti, Pavard lo contiene.22:14

52' Da corner, colpo di testa di Lautaro, alto.22:15

51' OCCASIONE INTER! Cross morbido di Carlos Augusto, Pellegrino libera di testa, Calhanoglu al volo di destro, Ochoa riesce a deviare in qualche modo oltre il palo.22:13

50' I nerazzurri mantengono il controllo, ritmi più blandi rispetto al primo tempo.22:11

48' Barella dai 20 metri, destro ampiamente a lato.22:09

46' COMINCIA LA RIPRESA. Inter-Salernitana 3-0, nessun cambio durante l'intervallo.22:06

Inzaghi può dirsi soddisfatto per prestazione e risultato, dovrà valutare le energie; Liverani ha bisogno di studiare alternative per evitare una figuraccia al debutto.21:53

Frazione senza storia, gara giocata ad una porta unica, i nerazzurri avrebbero potuto chiudere con un punteggio tennistico: in avvio Thuram spreca una facile occasione sul palo, Barella scheggia la traversa, Thuram e Lautaro portano il risultato sul 2-0 in 86 secondi - doppio assist di Carlos Augusto, Dumfries arrotonda nel finale. Granata sovrastati in ogni settore, Boateng costretto ad uscire per infortunio.21:52

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Inter-Salernitana 3-0, dominio dei nerazzurri.21:48

45' Un minuto di recupero.21:47

43' Barella allarga per Bastoni, Pasalidis si rifugia in angolo.21:44

40' GOL! INTER-Salernitana 3-0! Rete di Dumfries. Filtrante di Lautaro per Barella, cross deviato da Pasalidis, Ochoa evita l'autogol, Dumfries insacca il tap-in.



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries21:42

38' Traversone di Bastoni, Thuram in allungo non ci arriva per un soffio.21:40

37' I nerazzurri mantengono la pressione offensiva, giocando permanentemente nella trequarti avversaria.21:40

36' Calhanoglu apre per Barella, fermato in angolo da Basic.21:40

35' Lautaro a terra, gioco fermo per qualche istante.21:36

34' Bastoni dalla sinistra, Pellegrino libera l'area.21:35

32' Cross tagliato di Mkhitaryan, troppo profondo per Dumfries.21:35

30' Traversone di Carlos Augusto, torre di Pavard, Thuram non riesce ad imprimere forza di testa, Ochoa raccoglie la sfera.21:31

29' Cross mal calibrato di Pavard, Ochoa cerca di agguantare la sfera, regalando il corner.21:30

27' Mkhitaryan dal limite, sinistro masticato a lato.21:28

26' Azione manovrata dei nerazzurri, Tchaouna chiude Bastoni in angolo.21:27

24' SOSTITUZIONE SALERNITANA. Boateng non ce la fa a continuare, Liverani inserisce Maggiore.21:26

23' Problemi muscolari per Boateng, gioco fermo.21:26

21' Calhanoglu scodella in area, Pasalidis salta più in alto di Thuram.21:23

19' GOL! INTER-Salernitana 2-0! Rete di Lautaro. Carlos Augusto in verticale per Lautaro che si fa spazio al limite e piazza il destro oltre Ochoa.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:21

17' GOL! INTER-Salernitana 1-0! Rete di Thuram. Accelerazione di Carlos Augusto, cross basso per Thurma, piattone alle spalle di Ochoa.



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram21:19

16' Lautaro smarca di tacco Mkhitaryan, sinistro oltre la traversa.21:17

15' Calhanoglu premia la sovrapposizione di Dumfries, Lautaro liscia un rigore in movimento.21:17

13' Lancio di Bastoni, fuori misura per Barella.21:34

11' Mkhitaryan dialoga nello stretto con Thuram, destro di Lautaro murato da Pellegrino.21:13

10' OCCASIONE INTER! Da corner, colpo di testa di de Vrij, Thuram manca il tocco sottomisura, Ochoa si distende e respinge.21:12

10' Cross di Barella, Pasalidis decisivo su Thuram, palla in angolo.21:11

9' Bastoni centra dalla sinistra, Boateng allontana di testa.21:11

7' Da corner, colpo di testa di Bastoni, alto.21:08

6' TRAVERSA INTER! Lancio millimetrico di Bastoni per Barella che controlla e entra in area, Ochoa devia il destro, la sfera scheggia la traversa.21:09

5' Corner di Calhanoglu, palla al limite per Mkhitaryan, destro in curva.21:06

4' Traversone di Pavard, Boateng anticipa Lautaro in angolo.21:05

3' PALO INTER! Da corner, girata di testa di Bastoni, Ochoa salva d'istinto, Thuram calcia sul palo da due passi.21:04

2' Dumfries arriva sul fondo, Boateng concede il primo angolo della gara.21:03

1' INIZIA Inter-Salernitana, palla ai nerazzurri.21:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Piccinini.20:24

Liverani all'esordio sulla panchina granata conferma Dia di punta supportato da Candreva e Tchaouna. Coulibaly e Sambia preferiti a Maggiore e Bradaric, Pasalidis al posto di Pierozzi.20:17

Out Acerbi, gioca de Vrij. Inzaghi si affida al tandem d'attacco Lautaro-Thuram con Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce.20:13

3-4-2-1 per la Salernitana: Ochoa - Pasalidis, Boateng, Pellegrino - Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli - Tchaouna, Candreva - Dia. A disp.: Costil, Allocca, Manolas, Gomis, Maggiore, Legowski, Kastanos, Vignato, Martegani, Weissman, Simy.20:20

Ecco le formazioni. Inter con il 3-5-2: Sommer - Pavard, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Lautaro, Thuram. A disp.: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Buchanan, Dimarco, Frattesi, Asllani, Klaassen, Stankovic, Sanchez, Arnautovic.20:23

Sfida testa-coda tra la capolista nerazzurra finora sempre vincente nel 2024 e i granata, ultimi in classifica e ancora alla ricerca del primo successo nel nuovo anno solare.20:08

Al Giuseppe Meazza tutto pronto per Inter-Salernitana, venticinquesima giornata di Serie A.20:05