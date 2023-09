Benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli, partita valida per la 4' giornata del campionato di Serie A!18:28

Riparte da Marassi il Napoli di Garcia, dopo la sconfitta casalinga con la Lazio prima della sosta. Gli azzurri arrivano in Liguria con l'obiettivo di rialzare la testa e non perdere terreno nelle zone nobili della classifica.18:31

Anche i padroni di casa guidati da Gilardino sono reduci da una sconfitta, arrivata in pieno recupero contro il Torino. Dopo la debacle della prima giornata conla Fiorentina, i rossoblù avevano ottenuto una prestigiosa vittoria all'Olimpico di Roma battendo la Lazio grazie alla rete realizzata da Retegui18:35

Le scelte di Gilardino: i rossoblù confermano la linea difensiva a quattro con Dragusin e Bani al centro, si rivede Martin sulla sinistra. Davanti fiducia a Retegui che farà coppia con Gudmundsson, panchina iniziale invece per Malinovskyi. 19:54

Le scelte di Garcia: poche sorprese per gli azzurri, Elmas sostituisce Politano e completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo Zielinski e Anguissa ai lati di Lobotka, dietro Mario Rui viene preferito a Olivera per comporre il quartetto con Ostigard, Juan Jesus e Di Lorenzo. Turno di riposo per Rrahmani20:05