Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match.17:04

Inatteso stop, soprattutto per le dimensioni del risultato, e brusco ritorno sulla Terra per l'Atalanta. La Champions League e il prossimo match di campionato contro la Samp diranno se oggi si è trattato solo di un incidente di percorso. Il Napoli è atteso dalla trasferta di Benevento e dagli impegni di Europa League per cementare ancor di più le proprie certezze.17:04

Un primo tempo eccezionale è bastato al Napoli per mettere in cascina tre punti e centrare la terza vittoria su tre match disputati in campionato. La squadra di Gasperini ha dato segnali di vita solo nella ripresa, trovando una rete con Lammers.17:00

90'+4' FINE PARTITA: NAPOLI-ATALANTA 4-1. Doppietta di Lozano e reti di Osimhen e Politano. Per l'Atalanta, gol della bandiera di Lammers.16:53

90'+1' Saranno quattro i minuti di recupero.16:50

89' LOZANO! Il messicano riceve palla in area e prova la soluzione di punta. Sportiello gli nega la gioia della tripletta.16:48

83' Sostituzione NAPOLI: finisce anche il match di Fabián Ruiz; entra Diego Demme.16:43

83' Sostituzione NAPOLI: fuori Osimhen; dentro Andrea Petagna.16:43

81' Sostituzione ATALANTA: esce Gosens; entra Luis Muriel.16:40

81' AMMONITO DJIMSITI, per un intervento in ritardo su Osimhen.16:40

79' AMMONITO LOZANO, per un pestone ai danni di Romero.16:37

75' Sostituzione NAPOLI: finisce anche la (ottima) partita di Bakayoko; spazio a Kévin Malcuit.16:34

75' Sostituzione NAPOLI: esce Mertens; dentro Stanislav Lobotka.16:33

71' PILLOLA STATISTICA: Sam Lammers è l'unico giocatore di questa Serie A ad aver già segnato due gol da subentrato.16:30

69' GOL! Napoli-ATALANTA 4-1! Break di Romero, che riconquista un pallone sulla trequarti, va via in dribbling e serve il neo-entrato Lammers, molto freddo davanti a Ospina. Accorcia le distanze la squadra ospite.



68' Ora i ritmi sono visibilmente calati.16:27

67' Sinistro di Pasalic, fuori misura.16:25

63' Sostituzione ATALANTA: finisce qui il match di Josip Iličić; entra Ruslan Malinovskyi.16:22

62' MERTENS! Sugli sviluppi di un corner da lui stesso battuto, il belga si esibisce in un tiro improvviso che costringe Consigli a un tuffo spettacolare per evitare il quinto gol.16:21

61' Sostituzione NAPOLI: esce Politano; entra Ghoulam.16:20

55' Sostituzione ATALANTA: finisce la partita di Gómez; entra Sam Lammers.16:14

54' Cross basso di Mojica, deviato e bloccato da Ospina.16:12

50' Iličić controlla il pallone al limite dell'area e serve l'accorrente De Roon, il cui tiro termina a lato non di molto.16:10

47' Gasperini sistema i suoi con la difesa a quattro.16:08

46' Inizio secondo tempo di NAPOLI-ATALANTA. Si riprende con due cambi in casa bergamasca.16:07

46' Sostituzione ATALANTA: rimane negli spogliatoi anche Palomino; spazio a Mojica.16:06

46' Sostituzione ATALANTA: fuori Zapata; dentro Djimsiti.16:05

Sarà dura, per la squadra di Gattuso, ripetere nella ripresa lo stesso copione del primo tempo. Prevedibili anche dei cambi nel team di Gasperini che, pur non potendo colmare il collettivo gap atletico visto finora, dovrà apportare dei correttivi nei singoli.15:58

Un Napoli impressionante sta maramaldeggiando nei confronti di un'Atalanta letteralmente non pervenuta al San Paolo. L'asse Politano-Lozano ha mandato in tilt i meccanismi di una difesa fragile e non protetta dal resto della squadra. Primo gol in Italia per Osimhen.15:53

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: NAPOLI-ATALANTA 4-0. Doppietta di Lozano e reti di Politano e Osimhen.15:50

45'+1' AMMONITO GOSENS, per un'entrata in ritardo su Gosens.15:48

43' GOL! NAPOLI-Atalanta 4-0! Rete di Osimhen. L'ex Lilla riceve direttamente un rilancio di Ospina, complice un salto fuori tempo di Romero, e, da fuori area, scaglia un destro che infila ancora una volta Sportiello.



41' Cross di Zapata da sinistra. Non ci arrivano nè Ilicic nè Depaoli, ma la palla giunge ugualmente a Toloi, il cui destro potente è parato da Ospina.15:43

40' Altro tentativo di Osimhen, che costringe ancora alla parata a terra Sportiello.15:42

39' L'Atalanta sta concedendo in continuazione dei duelli tre contro tre in campo aperto agli attaccanti del Napoli.15:41

38' AMMONITO TOLOI, per fallo su Osimhen.15:39

36' Prova di nuovo a mandare un segnale Gomez, con un'iniziativa personale. L'argentino guadagna un corner, poi non sfruttato.15:39

36' Osimhen cambia gioco per Politano, la cui sponda aerea, per poco, non trova Lozano.15:38

35' PILLOLA STATISTICA: ll Napoli non segnava tre gol nei primi 30 minuti di una partita di Serie A dal dicembre 2017 (contro il Torino).15:36

33' Destro fiondato di Osimhen dall'interno dell'area. Sportiello si rifugia in corner.15:35

30' GOL! NAPOLI-Atalanta 3-0! Politano, dalla sua zolla preferita, esplode un sinistro che trafigge Sportiello. Tris del Napoli. Atalanta annichilita e incapace di reagire.



28' PILLOLA STATISTICA: Alla 4ª giornata di campionato, Hirving Lozano ha già eguagliato il bottino di gol della scorsa Serie A (quattro).15:31

27' GOL! NAPOLI-Atalanta 2-0! Rete di Lozano. Mertens pesca ancora lo scatenato messicano, che, dal limite dell'area, mette la palla sul palo più lontano, non lasciando scampo a Sportiello.



26' Cross insidioso di Politano sul quale Lozano colpisce di testa, mandando non lontano dal palo. L'Atalanta sta soffrendo gli spunti dei due esterni offensivi avversari.15:28

23' GOL! NAPOLI-Atalanta 1-0! Rete di Lozano. Iniziativa di Di Lorenzo, che crossa dalla destra nel cuore dell'area. Sportiello sfiora la sfera, mettendo fuori tempo Osimhen, ma non Lozano. Il messicano, con un tocco sporco, mette la palla oltre la linea di porta. Vantaggio del Napoli.



22' OCCASIONE ATALANTA! Lampo del Papu Gomez, che si mette in proprio e sfiora il palo con un sinistro da fuori.15:24

20' Ancora lo spunto di un ispirato Politano, che semina scompiglio e poi centra per Mertens: il tiro del belga è ribattuto.15:22

18' Combinazione sulla destra tra Di Lorenzo e Politano. E' l'ex Sassuolo ad andare al tiro dalla distanza, guadagnando il corner. Sugli sviluppi del tiro d'angolo, tiro-cross di Mertens che non impensierisce Sportiello.15:20

15' Molto bene il Napoli in transizione. Poi l'azione non si sviluppa in maniera pericolosa. I padroni di casa, tuttavia, sembrano essere più in partita al momento.15:17

13' Ancora Osimhen, questa volta trovato da Mertens. Anche in questo caso, il tiro dell'attaccante nigeriano è debole e centrale.15:14

12' Insiste il Napoli. Hysaj si mette in proprio ma viene murato dalla difesa nerazzurra.15:13

11' Osimhen, pescato da Lozano, converge e batte a rete. Non difficile la parata di Sportiello.15:12

10' Dopo una sosta ai box, Mertens rientra sul prato del San Paolo.15:12

9' Il belga, molto dolorante alla spalla, rimane a terra, costringendo lo staff medico a entrare in campo.15:11

7' Hysaj cerca Mertens in profondità, ma subisce una spallata vigorosa da Romero, in protezione dell'uscita di Sportiello.15:10

4' OCCASIONE NAPOLI! Politano conduce una ripartenza e recapita il pallone nel cuore dell'area, dove Lozano è pronto per la girata ma non preciso nella mira.15:07

3' Avvio di partita vivace, con le due squadre molto attive in pressing. Il Napoli veste la maglia azzurra; l'Atalanta, invece, indossa una divisa bianca con inserti e numerazione blu.15:06

1' Inizio primo tempo di NAPOLI-ATALANTA. L'arbitro è il signor Marco Di Bello. La palla è mossa dai padroni di casa.15:04

La più grande e gradita novità in casa Atalanta è il ritorno di Josip Iličić. Gasperini schiera subito titolare lo sloveno, nel tridente completato da Zapata e Gomez. Una sorpresa anche a centrocampo, con il nuovo arrivato Depaoli a far tirare il fiato ad Hateboer. Rientra Toloi, che comporrà la difesa insieme a Palomino e Romero.15:08

Nonostante le assenze di Zieliniski e Insigne, Gattuso conferma il modulo con i tre trequartisti (Politano, Mertens, Lozano) alle spalle di Osimhen. In mezzo al campo, spazio a Bakayoko al fianco di Fabian. Davanti a Ospina, confermata la difesa delle prime due partite.14:53

Sulla panchina bergamasca ci sono Mojica, Freuler, Muriel, Malinovskiy, Rossi, Hateboer, Sutalo, Djimsiti, Lammers e Miranchuk.14:48

Gasperini schiera l'Atalanta con il 3-4-2-1: Sportiello - Toloi, Romero, Palomino - Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens - Gomez, Ilicic - Zapata.14:46

Accanto a Gattuso, in panchina, siederanno Ghoulam, Meret, Maksimovic, Lobotka, Llorente, Mário Rui, Malcuit, Contini, Demme, Petagna e Rrahmani.14:44

I partenopei si presentano con il 4-2-3-1: Ospina - Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj - Bakayoko, Fabian Ruiz - Lozano, Mertens, Politano - Osimhen.14:39

Si annuncia una partita dai notevoli spunti tecnico-tattici. La squadra di Gattuso è riuscita a mantenere la porta inviolata nei due incontri disputati, ma oggi sarà dura continuare il filotto contro un'Atalanta capace di segnare quattro reti in tutte le prime tre gare stagionali di campionato (mai successo nella storia della Serie A).14:34

L'Atalanta, reduce da uno scoppiettante inizio di stagione che la vede già in vetta alla classifica, fa visita al Napoli, che vuole tornare a calcare il rettangolo verde dopo la pausa forzata per il match non disputato contro la Juventus. 14:09

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riprende con quello che, insieme al derby di Milano, è certamente da considerarsi il big match della quarta giornata.14:00