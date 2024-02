Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Stadio: Diego Armando Maradona
Città: Napoli
Capienza: 60240 spettatori

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Genoa, gara valida per la 25^ giornata di Serie A.14:33

Tornare alla vittoria per rientrare in corsa per un posto nella prossima Champions League, a pochi giorni dall'andata degli ottavi contro il Barcellona. È questo l'obiettivo del Napoli, reduce dalla sconfitta a San Siro contro il Milan e attualmente al decimo posto in classifica, superato anche dal Torino, vittorioso sul Lecce nell'anticipo di ieri. La squadra di Walter Mazzarri è a sette punti dal quarto posto occupato dall'Atalanta e per avvicinarsi proverà a sfruttare il fattore "Maradona", visto che dall'arrivo del tecnico toscano gli azzurri sono stati sconfitti in casa soltanto dall'Inter.14:37

Vuole tornare al successo dopo due turni, invece, il Genoa, sconfitto in casa dall'Atalanta nell'ultimo turno, dopo il punto guadagnato a Empoli nel turno precedente. La squadra di Alberto Gilardino ha un margine di 10 punti sulla zona retrocessione e ha bisogno di conquistare ancora qualche punto per essere certa di una salvezza che appare comunque molto probabile. Per uscire imbattuti dal Maradona, però, i rossoblù dovranno invertire un trend che li ha visti collezionare sei delle nove sconfitte in campionato lontano dal Ferraris.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Mario Rui, Olivera, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Raspadori.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con un 3-5-2: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Vogliacco, Malinovskyi, Spence, Bohinen, Thorsby, Vitinha, Ekuban, Ankeye.14:48

Ancora senza Osimhen, rientrato dalla Coppa d'Africa ma nemmeno oggi a disposizione, Mazzarri torna al 4-3-3, dopo aver optato per il 3-5-1-1 nel match contro il Milan. RIentra Meret in porta, Ostigard vince il ballottaggio con Natan per sostituire lo squalificato Juan Jesus, mentre Mazzocchi viene preferito a Mario Rui e Olivera sulla corsia sinistra. Esordio con la maglia azzurra per Traoré a centrocampo, con Zielinski in panchina. Ancora titolare Simeone, mentre parte inizialmente fuori Raspadori.14:57

Una sola assenza per Gilardino, che deve rinunciare a Matturro. La novità di giornata è rappresentata dalla panchina di Malinovskyi, per fare spazio a Messias. Si rivede De Winter in difesa, mentre Frendrup torna nella sua posizione di mezzala, con Martin largo a sinistra. Conferma per la coppia d'attacco formata da Retegui e Gudmundsson.14:52

Quasi tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Tra pochi minuti l'arbitro Juan Luca Sacchi darà il via al match.14:53

CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Genoa. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:03

2' Politano va via sulla destra e crossa basso in mezzo per Simeone, che colpisce di prima intenzione, ma non è preciso. Palla larga.15:05

3' PRIMO ASSOLO DI KVARATSKHELIA! Il georgiano punta Sabelli, lo salta con un paio di finte rientrando sul destro e calcia forte ma centrale. Parata facile per Martinez, che blocca a terra.15:07

6' Azione personale di Mazzocchi, che riceve sulla sinistra, conduce palla accentrandosi e calcia a giro da 25 metri, senza trovare la porta.15:09

7' MERET SALVA SU RETEGUI! Martin crossa sul primo palo per il centravanti italo-argentino, che vince il duello aereo con Ostigard e schiaccia a terra il colpo di testa. Meret si distende e risponde in due tempi.15:10

10' Altro traversone di Martin, che stavolta sbaglia la misura. Meret esce e blocca.15:13

13' Giropalla difensivo del Napoli, che non trova spazi.15:16

14' Traoré riceve sulla trequarti e cerca il cross tagliato per Simeone.Nessuno tocca il traversone, che finisce di poco a lato.15:18