LIVE LAZIO - PARMA 2-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Calcio di punizione per la Lazio: sale Acerbi a saltare.

CAICEDO! Correa serve il proprio compagno di squadra in area di rigore, che controlla e calcia: nessun problema per Sepe.

Fuorigioco per Roberto Inglese, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Lazio.

Marusic tenta l’azione solitaria superando due avversari e calciando poi in porta: palla che termina a lato.

GOL DI MARUSIC!!! LAZIO IN VANTAGGIO!

Male in questa occasione Sepe che non riesce a trattenere il tiro di Marusic.

RIGORE PER LA LAZIO! Braccio largo di Gagliolo sul cross di Lulic.

LUIS ALBERTO NON SBAGLIA! 2-0!

30'

Gagliolo cerca in profondità Siligardi, che non riesce però ad agganciare il pallone in area di rigore.