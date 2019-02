Chi è l'arbitro Luca Banti di Livorno

Garbato nei modi, inflessibile nelle decisioni, anche se ha sempre scelto il low-profile. Luca Banti è al suo ultimo anno di serie A. E’ nato a Livorno il 27/3/1974. Di professione agente di commercio. E’ sposato con Mariagrazia e ha una figlia di nome Giulia. È arbitro dal 1991 e dalla stagione 2004-2005 è stato inserito nella Can A/B (dal 2010 solo Can A). Il suo esordio in serie A è datat a29 maggio 2005, in Juventus-Cagliari, finita 4-2 per i bianconeri. In precedenza aveva diretto 56 gare in C1 e 33 in C2. Nel gennaio 2009 viene inserito dalla Fifa nell’organico degli arbitri internazionali.

LA CARRIERA – Nel luglio 2009 riceve la sua prima designazione ed è chiamato a dirigere la partita di ritorno tra Lahti e Gorica, valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Il 4 settembre 2009 dirige la sua prima gara tra nazionali maggiori, in occasione dell’amichevole Malta-Capo Verde. Nel febbraio 2014 fa il suo esordio nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, dirigendo una partita di ritorno valida per i sedicesimi di finale ma la sua carriera internazionale (chiusasi per limiti di età lo scorso anno) non è mai decollata nonostante sia considerato assai affidabile dall’Aia, e che si sia sempre mantenuto ad alti livelli. dal punto di vista tecnico e atletico. Ha diretto diverse classiche del calcio italiano. Non è un arbitro dal cartellino facile, lascia giocare ma non tollera gli interventi cattivi.

GLI ERRORI PIU’ FAMOSI – Pochi i casi clamorosi che lo hanno visto protagonista. Banti si distingue sempre per la capacità di colloquiare in campo con i giocatori senza avere un atteggiamento altezzoso. Fece rumore la sua direzione del 3 marzo dello scorso anno tra Lazio e Juventus, quando fu al centro di una feroce polemica per non aver fischiato sullo 0-0 un rigore netto in favore della Lazio per un fallo di Benatia su Leiva ed anche in questa stagione è stato criticato aspramente per la supercoppa Italiana di Gedda tra Juventus e Milan quando non ha fatto ricorso al Var per un intervento assai dubbio di Emre Can su Conti, limitandosi ad usare il silent-check e scatenando la rabbia dei rossoneri.

SPORTEVAI | 27-02-2019 14:27