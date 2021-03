LIVE TORINO - SASSUOLO 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori13:45

All’Olimpico Grande Torino, va in scena la sfida tra Torino e Sassuolo, recupero della ventiquattresima giornata di Serie A.13:45

La squadra di Davide Nicola, dopo la sconfitta di misura contro la capolista Inter, affronta il Sassuolo di Roberto De Zerbi tra le mura amiche.13:47

I granata, attualmente al terzultimo posto, cercano la vittoria per sorpassare il Cagliari in classifica.13:48

I neroverdi, dopo la gara vinta contro l’Hellas Verona, vogliono i tre punti per avvicinarsi maggiormente alla Lazio.13:50

Tra Torino e Sassuolo non c’è stato nemmeno un pareggio in casa dei granata in Serie A: cinque successi interni (inclusi i quattro nelle gare più recenti) e due vittorie esterne.13:51

Ecco le formazioni: 3-5-2 per il Torino: Sirigu - Izzo, Lyanco, Bremer - Ansaldi, Rincon, Lukic, Mandragora, Murru - Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Verdi, Zaza.14:42

4-2-3-1 per il Sassuolo: Consigli - Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio - Obiang, Magnanelli - Berardi, Defrel, Djuricic - Caputo. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos, Peluso, Muldur, Lopez, Locatelli, Traore, Boga, Haraslin, Raspadori.14:21

Nicola sceglie il modulo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Sanabria ed Belotti. A centrocampo, vengono scelti Mandragora, Rincon e Lukic con Ansaldi e Murru sulle fasce. In difesa, l’allenatore dei piemontesi conferma Lyanco affiancato questa volta da Izzo e Bremer. Out Baselli, infortunatosi nella partita scorsa.14:42

De Zerbi si affida a Caputo coadiuvato sulla trequarti da Berardi, Djuricic e Defrel per cercare di scardinare la retroguardia granata. In difesa, Marlon e Ferrari guidano il reparto con Rogerio e Toljan sulle corsie laterali. In mezzo al campo, a fare da schermo alla difesa ci sono Magnanelli ed Obiang.14:26

1' Inizia il primo tempo di TORINO-SASSUOLO. Dirige la gara l’arbitro Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia.15:03

3' Possesso palla del Torino. Il Sassuolo attende i granata nella propria metà campo.15:06

5' Tentativo di scambio al limite dell'area tra Sanabria e Belotti. Toljan interviene scagliando il pallone in rimessa laterale.15:08

6' GOL! Torino-SASSUOLO 0-1! Rete di Berardi. Djuricic, dopo un incursione in area sulla destra, trova Caputo al centro che fa la sponda per l'accorrente Berardi. Il talentuoso attaccante del Sassuolo si coordina e batte Sirigu con una conclusione potente e precisa. Neroverdi subito in vantaggio.



8' Quello di oggi, arrivato dopo 5 minuti e 27 secondi è il secondo gol più veloce di Domenico Berardi in Serie A, dopo quello contro il Genoa nel maggio 2015 dopo 2 minuti e 47 secondi.15:13

10' Contropiede del Sassuolo orchestrato da Caputo. Izzo interviene portando via palla al centravanti della squadra emiliana.15:14

13' La squadra di De Zerbi sta cercando di gestire il vantaggio. I neroverdi controllano palla aspettando spazi per poter penetrare in area avversaria.15:23

15' Belotti, dopo il velo di Lukic, serve Mandragora al centro dell'area. Il centrocampista ex Udinese conclude di prima intenzione trovando i guantoni di Consigli. L'estremo difensore neroverde respinge il tiro centrale del giocatore granata.15:19

16' Traversone dalla destra di Ansaldi per il colpo di testa sul secondo palo di Murru. Consigli si tuffa alla sua destra deviando in angolo la conclusione del difensore granata.15:20

17' Sugli sviluppi di un corner dalla destra, il pallone giunge a Lyanco che rimette il pallone al centro per Sanabria. Il colpo di testa dell'attaccante paraguaiano impegna nuovamente Consigli.15:21

19' La squadra di Nicola sta cercando di reagire alla pressione ospite. I granata stanno cercando di pervenire al pareggio.15:23

22' Defrel, dopo una buona progressione palla al piede, prova il tiro dalla distanza. Il giocatore francese del Sassuolo scivola malamente al momento della conclusione regalando palla alla retroguardia dei padroni di casa.15:27

24' Punizione dalla fascia sinistra in area di Mandragora. Magnanelli svetta anticipando gli attaccanti granata.15:27

26' Azione insistita del Sassuolo sulla trequarti. I neroverdi non riescono ad entrare in area di rigore del Torino.15:29

27' Berardi, partito dalla destra e penetrato in area, cerca il tiro sul secondo palo. Bremer si immola e respinge il tentativo dell'attaccante esterno ospite.15:31

30' Murru, ben innescato da Sanabria, prova il cross basso dalla sinistra per l'inserimento a centro area di Belotti. Marlon interviene ed anticipa il capitano del Torino.15:34

32' Traversone tagliato dalla destra in area di Ansaldi. Consigli esce in presa alta e fa suo il pallone.15:36