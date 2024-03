Da Roma - Sassuolo é tutto, appuntamento a dopo la sosta delle Nazionali!19:57

Roma che ritorna ai tre punti di distanza dal Bologna e dalla Champions, sempre piú complicata la situazione salvezza del Sassuolo.19:56

Sassuolo che ha provato la reazione, sfiorando il pareggio con un quasi autogol di Llorente: il centrale devia un cross sul palo, Viti non ne arrofitta nel tap in.19:56

Un eurogol di Pellegrini decide questa sfida tra Roma e Sassuolo: giallorossi che hanno fatto la partita, trovando la rete vittoria nel secondo tempo con il suo capitano.19:55

90'+4' FINISCE ROMA - SASSUOLO! 1-0 il finale, decide il gol di Pellegrini.19:54

90'+3' Mulattieri brucia Mancini nello scatto, il suo cross basso é peró respinto da Llorente.19:53

90'+2' Punizione per la Roma, giallorossi che guadagnano tempo.19:52

90' AMMONITO Martin Erlić. Intervento vigoroso su Azmoun, il centrale era diffidato. 19:53

90' Quattro i minuti di recupero.19:50

89' AMMONITO Sardar Azmoun. Fallo in mediana per la punta. 19:50

88' ANCORA BALDANZI! La punta rientra sul sinistro, conclusione rasoterra che Consigli blocca.19:49

86' Sostituzione ROMA: esce Romelu Lukaku, entra Sardar Azmoun.19:47

86' Sostituzione SASSUOLO: esce Mattia Viti, entra Ruan Tressoldi.19:46

86' Sostituzione ROMA: esce Stephan El Shaarawy, entra Dean Huijsen.19:46

86' Problema alla caviglia per Pellegrini, Svilar mette in out.19:45

85' Soffre la Roma, cross di Ferrari, Svilar blocca in presa alta.19:45

83' Volpato pesca Boloca, Llorente trova la deviazione per anticipare Mulattieri.19:43

82' De Rossi chiede ai suoi di chiudere la partita, di trovare il gol ella tranquillità.19:43

80' PALO SASSUOLO! Cross di Bajrami, Llorente devia sul suo legno, Viti da pochi passi calcia male! Che occasione per gli ospiti!19:41

79' Sostituzione SASSUOLO: esce Andrea Pinamonti, entra Samuele Mulattieri.19:40

79' Sostituzione SASSUOLO: esce Uroš Račić, entra Nedim Bajrami.19:40

79' Cross di Pellegrini, Cristante si libera sul secondo palo, Consigli lo anticipa.19:39

77' Roma che ora puó dilagare, Sassuolo decisamente lungo.19:36

75' BALDANZI! Riflesso del neo entrato che controlla in area un pallone difficile e calcia di prima intenzione: blocca Consigli.19:36

74' LUKAKU! Il belga difende bene il corpo e calcia dal limite, palla a lato: deviazione di Erlic non vista dalla terna arbitrale.19:34

73' Sostituzione SASSUOLO: esce Grégoire Defrel, entra Daniel Boloca.19:33

72' Sostituzione SASSUOLO: esce Pedro Obiang, entra Cristian Volpato.19:32

72' Llorente sbraccia per liberarsi di Pinamonti: fallo dell'ex Real Sociedad che regala di fatto la punizione al Sassuolo.19:32

70' Sostituzione ROMA: esce Houssen Aouar, entra Tommaso Baldanzi.19:30

70' Sostituzione ROMA: esce Rick Karsdorp, entra Mehmet Çelik.19:30

67' RACIC! L'ex Valencia trova il varco e calcia di potenza, Svilar in tuffo allontana!19:28

65' Spazio ora per la Roma, Mancini anticipa e si lancia palla al piede: scarico per Cristante, palla in angolo.19:26

64' Lukaku in area non conclude ma cerca una difficile torre, palla allontanata da Eric.19:24

63' Gran recupero di Pellegrini, steso poi da Eric sulla trequarti.19:23

61' Sassuolo che ha reagito al gol della Roma, neroverdi piú concreti, spinti da Laurienté.19:21

59' AMMONITO Lorenzo Pellegrini. Fallo tattico del capitano su Defrel, che era partito in contropiede. 19:19

57' Azione personale di Pinamonti, il suo cross deviato in corner di Angelino. Sassuolo che si fa vedere.19:17

56' ANCORA ROMA! Angolo di Pellegrini, Llorente di testa manda di poco a lato!19:17

54' Pellegrini con una gran palla per Karsdorp, non ci arriva per pochi centimetri l'esterno olandese.19:15

52' I capitolini sbloccano la partita: ora il Sassuolo dovrà sicuramente cambiare atteggiamento per cercare il pareggio.19:12

50' GOL! ROMA - Sassuolo 1-0! Rete di Lorenzo Pellegrini. Azione personale per il capitano giallorosso: il centrocampista parte da sinistra, rientra sul destro e, dal limite, batte Consigli con un rito a giro.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini19:11

49' Secondo tempo che sembra arguire idealmente il primo: Roma che schiaccia il Sassuolo, neroverdi che si difendono e provano la ripartenza.19:10

47' Pallone vagante che arriva a El Shaarawy, il Faraone non fatica nella conclusione, azione comunque ferma per fuorigioco.19:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:06

Per la squadra di De Rossi un cambio obbligato: fuori Spinazzola per infortunio, dentro Angelino.18:51

Roma che spinge, Sassuolo che si difende, con i neroverdi che stanno riuscendo a tenere il risultato bloccato sullo 0-0: per la squadra di De Rossi due grandi occasioni, entrambe per Lukaku, due colpi di testa finiti per poco a lato.18:51

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 tra ROMA e SASSUOLO.18:49

45'+3' Per un infortunio a Racic, un minuto in piú di recupero.18:48

45'+2' LUKAKU! Cross di Pellegrini, altro colpo di testa del belga che manda di pochissimo a lato.18:46

45'+1' Due i minuti di recupero.18:45

45' Punizione Roma: Pellegrini sul secondo palo, Llorente rimette al centro di testa, Ferrari in angolo.18:45

43' Palla di Pellegrini per El Shaarawy, Pedersen si fa notare anche in fase difensiva con una ottima chiusura.18:44

42' Continua a spingere la Roma, ma davvero attenta la fase difensiva del Sassuolo.18:43

40' Proteste della Roma per l'angolo assegnato, con Svilar che indicava come la palla non fosse uscita.18:41

39' Pedersen entra in area, attento El Shaarawy in chiusura: che lavoro del Faraone anche in fase difensiva.18:40

37' Sostituzione ROMA: esce Leonardo Spinazzola, entra Angelino. 18:37

36' Possesso palla del Sassuolo, che peró non sembra voler offendere ma amministrare.18:36

35' Qualche problema per Spinazzola: De Rossi forse costretto al primo cambio.18:35

33' Forcing sempre piú importante della Roma, Sassuolo che ora fatica a ripartire.18:34

31' CHE RISCHIO PER CONSIGLI! Cross di Spinazzola, il portiere perde il pallone ma lo recupera prima dell'intervento di Mancini.18:32

30' Fuorigioco di Aouar, pallone in ritardo di Karsdorp.18:31

28' Llorente sbaglia l'apertura per Karsdorp: Roma che prova ad allargare il gioco ma fatica contro l'organizzata difesa del Sassuolo.18:29

26' Rimane a terra Erlic sulla azione dell'angolo, Pedersen mette in out. Sassuolo chiede il rigore, Manganiello dice che si puó continuare.18:26

24' Contropiede Sassuolo, Laurienté punta Mancini e calcia, il difensore chiude in angolo.18:25

23' Problemi per Matheus Henrique, Manganiello chiede l'ingresso dello staff medico.18:23

22' Ci prova Obiang dalla distanza, l'ex Atletico Madrid calcia altissimo.18:22

21' Gran palla di Spinazzola che taglia tutto il campo, il cross di Karsdorp é respinto.18:21

20' Continua il possesso palla della Roma, 67% dopo 20 minuti per i giallorossi.18:21

17' El Shaarawy al centro, velo intelligente di Lukaku, Aouar anticipato da Viti.18:18

16' Altra ripartenza Sassuolo, la palla di Laurienté é leggermente lunga per Pinamonti.18:16

15' Gran palla di Obiang per Laurienté, il cross dell'esterno é alto per tutti.18:16

13' A terra Pinamonti dopo uno scontro aereo con Llorente: gioco fermo.18:13

12' Karsdorp non crossa ma prova la palla per Aouar, palla che si perde sul fondo.18:13

10' Mancini difende palla per permettere la uscita di Svilar: non puó nulla Pinamonti.18:10

8' Ballardini chiede ai suoi di alzare il pressing, molto compatto il Sassuolo in questo inizio gara.18:09

7' Avvolgente la manovra della Roma, Sassuolo ora schiacciato nella propria trequarti.18:07

5' LUKAKU! Cross pennellato da Spinazzola, il belga salta bene ma, di testa, manda a lato.18:05

4' Cross basso di Karsdorp, attento Ferrari nell'anticipare Lukaku.18:04

3' Fase di studio tra le due squadre, ritmi bassi in questo inizio partita.18:03

2' Roma con la classic maglia rossa con numeri gialli, Sassuolo in completo bianco.18:00

1' INIZIA ROMA - SASSUOLO! Primo pallone per i locali.18:00

A dirigere Roma - Sassuolo sarà Gianluca Manganiello.17:39

Ballardini cerca l'ennesima salvezza con un 4-2-3-1 muscolare, Obiang e Racin in mediana, Matheus da trequartista alle spalle di Pinamonti. Defrel e Laurienté sugli esterni, Viti da terzino.17:39

De Rossi che deve far fronte all'assenza di Dybala, Aouar proposto nella linea offensiva. In difesa spazio a Karsdorp e Spinazzola, si rivede Abraham in panchina.17:38

La formazione del SASSUOLO: (4-2-3-1) , Consigli - Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti - Racic, Obiang - Defrel, Matheus Henrique, Laurienté - Pinamonti17:34

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (4-3-3), Svilar - Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola - Pellegrini, Paredes, Cristante - Aouar, Lukaku, El Shaarawy.17:33

La Roma ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide contro il Sassuolo in Serie A (5N, 2P); dopo il successo della gara di andata (2-1 il 3 dicembre), i giallorossi potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i neroverdi solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 2016/17.17:32

Due squadre che lottano per obiettivi diversi: se i giallorossi sono tornati in piena lotta Champions, con il Bologna a sei punti (ma con una partita in piú), il Sassuolo deve vincere per uscire dalle zone caldissime della retrocessione.17:31

La Roma di De Rossi, che sta volando dall'arrivo di Capitan Futuro, ospita un Sassuolo che é ha ritrovato la vittoria dopo una striscia di quattro sconfitte.17:29