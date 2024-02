Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.20:02

Con l'odierno trionfo, la Roma si proietta a quota 41 punti; resta invariata la situazione del Frosinone. Uomini di Di Francesco e De Rossi che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti della Juventus, e tra le mura domestiche contro il Torino.20:01

Cala il sipario allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone! Giua manda i titoli di coda di un match conclusosi con una larga vittoria a favore degli ospiti giallorossi. Prima frazione di gioco che vede una più marcata impronta giallazzurra, con Kaio Jorge e Soule' che in diverse occasioni creano il presupposto per il vantaggio ciociaro, neutralizzato in ciascuna azione dai guantoni di un ottimo Svilar. Apre le danze Huijsen al minuto 38', con una rete dall'elevato coefficiente di difficoltà dopo aver raccolto la sponda di Mancini. Nella ripresa, i ritmi diminuiscono rispetto ai primi 45', ma la Roma acquisisce fiducia ed imprime il proprio gioco: al minuto 71' Azmoun, dopo un'imprecisa respinta di Turati, compie un secco tap-in che porta i suoi sullo 0-2. Il tris giunge al minuto 81', con Paredes che con freddezza trasforma la chance dagli 11 metri spiazzando l'estremo difensore ciociaro. Termina dopo 3' di recupero la sfida dello Stirpe, sorride la Roma.20:00

90'+3' TRIPLICE FISCHIO DI GIUA! Frosinone-Roma termina 0-3.19:55

90' Sono 3' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marcenaro, si giocherà fino al 93'.19:53

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio all'extra-time.19:51

88' Sostituzione Frosinone: esce dal campo Matías Soulé Malvano, subentra Demba Seck.19:50

86' Tocco di mano di Cristante, punizione Frosinone dalla metà di campo.19:49

84' Corner battuto da Soule' che non trova però soluzioni amiche, Svilar abbraccia la sfera con calma.19:46

83' Palla inattiva dai 35 metri a favore del Frosinone, batte Gelli e trova la deviazione vincente per il calcio d'angolo.19:45

82' Sostituzione Roma: esce anche Tommaso Baldanzi, subentra al suo posto Houssem-Eddine Chaâbane Aouar.19:44

82' Sostituzione Roma: fuori José Ángel Esmoris Tasende, dentro Christopher Lloyd Smalling.19:44

81' GOL! GOL PAREDES! Frosinone-ROMA: 0-3. Cala il tris la formazione giallorossa, lo fa con Leandro Paredes! Baldanzi rientra e calcia con il mancino verso lo specchio, conclusione che viene però deviata dal braccio di Okoli. Dopo un rapido check al VAR, Giua concede il penalty e dal dischetto si presenta Paredes, che con calma e precisione batte Turati.



Guarda la scheda del giocatore Leandro Paredes19:44

79' CHECK OVER: sarà rigore per la Roma!19:42

78' CHECK IN CORSO: possibile tocco di mano sul tiro di Baldanzi.19:41

77' Pressione troppo veemente di Mazzitelli su Paredes, protezione efficace del campione del Mondo che guadagna un prezioso calcio di punizione.19:39

76' AMMONITO Sardar Azmoun: fallo speso dall'autore del secondo gol giallorosso.19:39

75' Sostituzione Frosinone: esce dal campo Reinier Jesus Carvalho, dentro Enzo Barrenechea.19:38

73' Rimessa laterale a favore del Frosinone, batte Harroui.19:35

71' GOL! GOL AZMOUN! Frosinone-ROMA: 0-2. Ecco il raddoppio della formazione ospite, ci pensa Sardar Azmoun! Dopo una conclusione forte di Cristante, Turati respinge in maniera non perfetta e crea il presupposto per il tap-in di Azmoun, che con scaltrezza anticipa l'estremo difensore siglando lo 0-2.



Guarda la scheda del giocatore Sardar Azmoun19:34

71' Anche stavolta non accade nulla sul calcio d'angolo, possesso romanista.19:33

70' Celik prova ad incidere personalmente nel match con un cross calibrato, deviazione di Okoli che concede un altro corner.19:33

69' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, si riparte con un rinvio dal fondo per Turati.19:31

68' Giro dalla bandierina a favore dei capitolini, batte Baldanzi.19:31

67' Sostituzione Frosinone: esce anche Pol Mikel Lirola, dentro al suo posto Kosok Giuseppe Caso.19:31

67' Sostituzione Frosinone: fuori anche Marco Brescianini, subentra Abdoulrahmane Harroui.19:30

67' Sostituzione Frosinone: esce dal campo Kaio Jorge Pinto Ramos, subentra Walid Cheddira.19:30

67' Sostituzione Roma: fuori Rasmus Nissen Kristensen, dentro Mehmet Zeki Çelik.19:29

66' AMMONITO Gianluca Mancini: fallo tattico speso dal centrale romanista.19:29

64' Fase molto statica del match, prolungato possesso da parte dei giallorossi in attesa dell'imbucata vincente.19:27

62' CI PROVA PELLEGRINI! Conclusione dal limite dell'area da parte del numero 7 che sfiora la traversa.19:25

61' Angelino recupera un importante pallone sulla trequarti avversaria ma commette fallo su Lirola, si riparte da Turati.19:24

59' Profondo rinvio di Svilar per la torre di Azmoun, Monterisi mantiene bene la posizione e rinvia in avanti con la testa.19:24

57' Dai e vai tra Gelli e Kaio Jorge, tocco di ritorno del centrocampista troppo morbido e sfera che viene recuperata da Angelino.19:23

54' Roma che esce bene dal pressing di Kaio Jorge e Soule', poi prende vita la ripartenza dei giallorossi con El Shaarawy che crossa al centro dell'area ma Okoli respinge ancora.19:17

51' Baldanzi prova a girare la sfera verso Pellegrini, Okoli è attento ed anticipa il capitano giallorosso.19:15

49' Traversone di Mancini per lo stacco di Azmoun, Bresciani svetta ed allontana il pericolo.19:12

46' Sostituzione Roma: fuori anche Dean Donny Huijsen, lo sostituisce Diego Javier Llorente Ríos.19:08

46' Sostituzione Roma: fuori Romelu Menama Lukaku Bolingoli, dentro Lorenzo Pellegrini.19:08

46' La prima manovra del secondo tempo è gestita dal Frosinone.19:08

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:54

Si chiude dopo 2' addizionali la prima frazione allo Stirpe, risultato parziale che sorride momentaneamente agli ospiti giallorossi. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara molto intensa, giocata prevalentemente dai Giallazzurri, che più volte impensieriscono la retroguardia di De Rossi giungendo a pochi passi dal vantaggio. Determinante, sulle conclusioni di Soule' e Kaio Jorge, l'estremo difensore Svilar, che in ben quattro occasioni si immola neutralizzando la chance dell'1-0 ciociaro. Nonostante un'inferiorità di possesso ed occasioni, al minuto 38' lo spunto vincente che porta in asvanti i Lupi nasce dai piedi di Huijsen, che dal limite dell'area avversaria riceve da Mancini, sposta la sfera il destro e calcia insaccando alle spalle di Turati. Rete dall'elevato tasso tecnico da parte del classe 2005 che sancisce il momentaneo vantaggio ospite.18:54

45'+2' FISCHIO DI GIUA: termina il primo tempo.18:50

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 47'.18:48

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.18:48

42' Leggerezza di Huijsen che tenta un difficile corridoio per Cristante, calibra però male il passaggio e concede la sfera a Reinier che tenta un pallonetto velenoso. Palla che termina al lato della porta di Svilar, sarà rinvio dal fondo.18:46

39' AMMONITO Dean Donny Huijsen: esultanza polemica del numero 3.18:44

38' GOL! GOL HUIJSEN! Frosinone-ROMA: 0-1. Arriva al minuto 38' la rete che sblocca il match, la firma è di Donny Huijsen! Azione che parte dai piedi di Mancini, che giunto sulla trequarti avversaria affida la sfera ad Huijsen, poi il centrale di difesa controlla, salta un avversario e calcia in porta trovando l'incrocio dei pali lontano. Rete di alta manifattura da parte del classe 2005, assist servito da Gianluca Mancini.



Guarda la scheda del giocatore Dean Huijsen18:43

37' Staff medico in campo per consentire le cure ad Azmoun, rimasto a terra dopo un contrasto di gioco.18:40

35' ANCORA KAIO! Il numero 9 approfitta di un'imprecisione di El Shaarawy, recupera la sfera, controlla e calcia sul secondo palo spedendo la palla di poco oltre la traversa. Rinvio dal fondo per Svilar.18:39

33' Fallo in attacco di Kaio Jorge che atterra irregolarmente Mancini, punizione Roma dalla propria difesa.18:37

31' TRE VOLTE KAIO JORGE! Rimpalli continui che terminano sempre sui piedi del brasiliano, il numero 9 per ben tre volte calcia in porta trovando un muro eretto da Svilar. Rischio per la Roma, Frosinone che conduce il match.18:35

30' BRESCIANINI DA FUORI AREA! Conclusione forte e precisa del mediano ciociaro, deviazione decisiva di Mancini che spedisce la sfera in corner.18:34

27' Lirola punta Angelino e lo salta, poi si affaccia in area di rigore avversaria servendo un rasoterra che viene prontamente deviato da Paredes. Possesso Frosinone che continua.18:32

25' Corner battuto troppo debolmente da Mazzitelli, presa sicura di Svilar.18:28

24' ANCORA SOULE'! Tiro dal limite dell'area che sarebbe terminato sotto l'incrocio, una risposta incredibile di Svilar nega all'argentino la gioia del gol.18:27

22' SQUILLO DI SOULE'! Il trequartista si proietta in avanti, sterza su Angelino e tenta di cogliere in controtempo Svilar con un morbido rasoterra sul primo palo: palla che esce di un soffio.18:27

19' Huijsen scivola e concede il traversone a Mazzitelli, Svilar svetta e con sicurezza recupera una sfera velenosa.18:22

17' Mazzitelli elude la pressione giallorossa con un cambio di gioco di prima, poi di fatto lancia in avanti Soulé che non trova soluzioni amiche ed è costretto a rallentare. Possesso giallazzurro al minuto 17'.18:21

15' Kaio Jorge protegge la sfera dall'attacco di Huijsen, poi sterza ed ottiene un altro fallo laterale. Batterà Lirola.18:19

13' Efficace combinazione tra Paredes e Baldanzi, poi il neo acquisto imbuca per Lukaku che calcia di prima intenzione trovando una decisa risposta di Turati. Si riparte con una rimessa laterale di cui si incarica Angelino.18:18

10' El Shaarawy non arriva d'un soffio sul filtrante di Azmoun, decisiva la scivolata di Monterisi che non tocca la sfera ma disturba l'esterno romanista.18:14

8' Brescianini procede alla battuta rasoterra ma non inquadra lo specchio, rinvio dal fondo per Svilar.18:11

6' Punizione da posizione defilata ma ravvicinata a favore del Frosinone, batterà Brescianini o Mazzitelli.18:10

5' Reinier tenta un filtrante a memoria per Kaio Jorge, il numero 9 compie un rapido taglio ma Mancini protegge e fa abbracciare la sfera a Svilar.18:09

2' Primo corner del match guadagnato da Kaio Jorge, è a favore del Frosinone. Batterà Brescianini.18:05

1' Il primo possesso del match è giostrato dalla Roma.18:03

1' PARTITI! Via a Frosinone-Roma.18:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:38

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:38

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Svilar; Angelino-Huijsen-Mancini-Kristensen; Paredes-Cristante; Lukaku-El Shaarawy-Baldanzi; Azmoun. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Llorente, Celik, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini, Aouar, Zalewski, Bove, Dybala, Patricio.17:37

FORMAZIONI UFFICIALI: FROSINONE (4-2-3-1). Scendono in campo: Turati; Lirola-Monterisi-Okoli-Valeri; Mazzitelli-Brescianini; Soulé-Reinier-Gelli; Kaio Jorge. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Pahic, Barrenechea, Harroui, Seck, Caso, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Cheddira, Cerofolini, Frattali.17:35

A coadiuvare il fischietto sardo sono designati gli assistenti di campo Berti-Vivenzi; il IV uomo ufficiale sarà il Sig. Marcenaro; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Paolo, ausiliato dall'A.VAR Abbattista.17:32

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Antonio Giua, della sezione di Olbia.17:31

Luci accese allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, è tempo di Frosinone-Roma! In questo tardo pomeriggio domenicale, il calendario mette a confronto Ciociari e Lupi dopo più di quattro mesi dall'ultimo incrocio, gara risalente allo scorso 1 Ottobre in cui i capitolini si imposero per 2-0 sui gialloblu. Quest'oggi, la formazione di De Rossi approda in terra ciociara con alle spalle una sconfitta per 2-4 contro la capolista Inter, dopo una gara giocata a viso aperto e con molti spunti, Roma che occupa poi attualmente il sesto posto della classifica generale con 38 punti; situazione differente quella degli odierni padroni di casa, Frosinone che è infatti fisso al 14^ tassello con 23 punti totali e che tenta il riscatto dopo la sconfitta per 5-1 nella scorsa giornata inferta dalla Fiorentina.17:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Roma, gara valida per il turno numero 25 del Campionato di Serie A TIM17:30