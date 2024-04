Trasferta sarda per i bianconeri, a caccia dei punti mancanti per l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo semplificato dall'ufficialità delle cinque squadre italiane che da questa stagione potranno accedere alla massima competizione europea. La squadra di Allegri, reduce dal pareggio nel derby con il Torino, ha collezionato solo sei punti nelle ultime sei partite, e in trasferta la vittoria manca addirittura dallo scorso 21 gennaio sul campo del Lecce17:18

Contro la Juve sarà solo un'altra delle sette finali che il Cagliari dovrà affrontare da qui al 26 maggio per sperare nella salvezza. Nelle ultime tre settimane sono arrivati punti dal peso specifico non indifferente per la squadra di Ranieri, capace di uscire indenne da San Siro e di vincere in casa contro l'Atalanta. I rossoblù sono imbattuti in casa dal 10 febbraio scorso, quando vennero sconfitti dalla Lazio17:21