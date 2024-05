La Roma vince di misura una partita complicata che non vede tiri in porta per gran parte della gara e che si sblocca solo nel finale quando Lukaku di testa trova la rete decisiva. Giallorossi che a metà ripresa rimangono in dieci per il doppio giallo in pochi secondi per proteste a Paredes e soffrono negli ultimi minuti, ma il Genoa si infrange su Svilar.

Tre punti che portano la Roma in Europa League e lasciano ancora una piccola speranza per la Champions League, ma molto dipenderà dalle sorti dell'Atalanta. I giallorossi con questo risultato non possono più essere raggiunti dalla Lazio, in virtù degli scontri diretti a favore. Il Genoa rimane fermo all'undicesimo posto con 46 punti.