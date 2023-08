Formazioni non ancora annunciate

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Napoli? La gara tra Frosinone e Napoli si giocherà sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Frosinone - Napoli? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Napoli sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Frosinone - Napoli? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Napoli? Stadio Benito Stirpe

PREPARTITA

Frosinone - Napoli è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 agosto alle ore 18:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Napoli sarà Matteo Marcenaro coadiuvato da Dario Cecconi e Filippo Bercigli. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Lo scorso anno il Frosinone si è piazzata 1° con 80 punti in Serie B mentre il Napoli si è piazzata 1° con 90 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2023/2024 .

Frosinone-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Napoli è una delle quattro – con Torino, Roma e Inter – contro cui il Frosinone ha sempre perso (4/4); la formazione partenopea inoltre è – tra queste – quella che ha realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato (15).

Dopo una serie di tre successi consecutivi, il Napoli ha perso l’ultima partita di Serie A contro una squadra neopromossa (0-2 vs Monza); i partenopei non subiscono due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2015 (contro Palermo ed Empoli).

Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A: 1-2 in casa contro il Torino il 23 agosto 2015 e 0-4 in trasferta contro l’Atalanta il 20 agosto 2018.

Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13V, 4N): l’ultimo di questi match è stato il 2-0 contro il Venezia nell’agosto 2021.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite alla 1ª giornata di Serie A, già striscia record per i partenopei nel primo match stagionale nel massimo campionato.

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni di Serie A – unica eccezione nel periodo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta interna per 0-1 contro l’Udinese).

Nel 2022/23 il Frosinone ha ottenuto la terza promozione in Serie A, dopo quelle nel 2017/18 e nel 2014/15. La formazione ciociara è, con l’Empoli, una delle due squadre che hanno ottenuto più promozioni in Serie A nelle ultime 10 stagioni (tre per entrambe).

L’unica rete fin qui segnata da Luca Mazzitelli in Serie A è arrivata proprio contro il Napoli, il 23 aprile 2017, quando il classe ‘95 vestiva la maglia del Sassuolo.

Natan (80) è uno degli unici due difensori nati a partire dal 2001 ad aver collezionato almeno 80 presenze nella Serie A brasiliana, insieme a Khellven. In 80 presenze Natan non ha ricevuto alcun cartellino rosso, e di queste gare, 72 le ha giocate da titolare.

Tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23, Jens Cajuste è quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso: tre reti, tutte realizzate dall’inizio dell’anno solare 2023.

