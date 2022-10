LIVE JUVENTUS - BOLOGNA 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso l'Allianz Stadium di Torino è tutto pronto per Juventus-Bologna, posticipo dell'8ª giornata di Serie A.20:07

Gli ospiti, reduci dalla sconfitta in casa contro l'Empoli, hanno collezionato 6 punti in 7 gare.20:10

JUVENTUS (4-4-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Cuadrado, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé. All. Massimiliano Allegri.20:12

BOLOGNA (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Skorupski - De Silvestri, Bonifazi, Joaquin Sosa, Lykogiannīs - Dominguez, Schouten - Orsolini, Soriano, Sansone - Arnautović. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Posch, Soumaoro, Moro, Zirkzee, Medel, Ferguson, Aebischer, Lucumì, Kasius, Cambiaso, Vignato. All. Thiago Motta.20:13

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha pareggiato (49) e perso più incontri nella sua storia in Serie A (78, 16 dei quali nelle 18 sfide più recenti).20:08

La Juventus è rimasta imbattuta in 38 (28V, 10N) delle ultime 39 partite di campionato contro il Bologna (l’unico KO nel parziale è uno 0-2 del 26 febbraio 2011), pareggiando tuttavia la sfida più recente; l’ultima volta che i bianconeri hanno impattato due gare di fila contro i rossoblù nella competizione è stata nel marzo 2012.20:08

Massimiliano Allegri si affida alla coppia Milik e Vlahovic in attacco e lascia in panchina Paredes e Cuadrado. Squalificato Di Maria, indisponibili ancora Chiesa e Pogba.20:14

Thiago Motta non può contare su Barrow in attacco e schiera Arnautović come terminale offensivo con Orsolini, Soriano e Sansone ad agire alle sue spalle. 20:15