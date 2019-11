LIVE ROMA - NAPOLI 1-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al nutrito elenco di indisponibili in casa giallorossa si è aggiunto, per questa partita, anche Fazio, espulso nel primo tempo della sfida contro l'Udinese14:30

Tre invece gli assenti in casa Napoli: si tratta di Ghoulam, Allan e Malcuit. Quest'ultimo è stato operato al legamento e salterà i prossimi 5-6 mesi14:30

L'ultimo precedente risale al 31 marzo, quando la Roma (con Manolas, oggi al Napoli, in maglia giallorossa) affondò per 1-4 sotto i colpi di Milik, Mertens, Verdi (ora al Torino) e Younes14:30

Carlo Ancelotti, squalificato, non sarà in panchina: al suo posto il figlio Davide, assistente allenatore dei partenopei14:30

1'

Subito fischi dei tifosi di casa per Manolas, evidentemente non perdonato per l'addio della scorsa estate15:01