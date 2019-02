LIVE EMPOLI - CHIEVO 0-1 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Subito un esordio tra le fila dell'Empoli: in attacco, affianco alla certezza Caputo, ci sarà Farias, appena arrivato dal Cagliari

In emergenza Di Carlo che dovrà fare a meno di Seculin, Tomovic, Léris e Depaoli

Squadre in campo, a breve il calcio d'inizio!

PARTITI! Primo possesso per gli ospiti!

Rasmussen crossa, Rossettini pulisce. Empoli molto propositivo in questi primissimi minuti

EMPOLI PERICOLOSO! Prima Sorrentino salva su Krunic, poi Bani anticipa Caputo pronto per il tap-in e infine Traorè si fa disinnescare il mancino da Sorrentino!

FARIAS! Silvestre serve l'ex Cagliari che da buona posizione non inquadra lo specchio

Traorè recupera palla e serve in profondità Caputo che invece si aspettava la sfera sui piedi. Recupera il Chievo

GIACCHERINI! Sponda di Pellissier per l'ex Juve che in acrobazia manda alto! Sta crescendo il Chievo

Giallo per Jaroszynski che stende Krunic

27'

Problemi per Pellissier che non sembra in grado di poter proseguire