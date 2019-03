Cambio Parma: Gazzola per Barillà

INGLESE! Contropiede del Parma, l'ex Napoli si presenta a tu per tu con Dragowski che però neutralizza!

Ultimo cambio Empoli: Oberlin per Pasqual

L'arbitro aveva inizialmente annullato il gol di Bruno Alves per fuorigioco ma, una volta andato al VAR, si è corretto

GOL CONVALIDATO, PARMA IN VANTAGGIO!

Iachini intanto inserisce La Gumina per Farias

Di Bello va al monito VAR per controllare

GOL ANNULLATO! Kucka calcia, Bruno Alves intercetta e segna ma l'arbitro annulla per off-side del difensore

DI LORENZO! L'esterno avrebbe una grandissima occasione ma all'altezza del rigore tentenna e Sepe in uscita bassa recupera!

Ritmi che sono calati: il Parma non riesce a uscire dalla propria metà campo e l'Empoli non riesce a creare vere occasioni

Botta di Krunic, Sepe in corner

Empoli in avanti, Bruno Alves concede il corner

RIGORE PER L'EMPOLI! Caputo cade in area e Di Bello indica il dischetto!

Gagliolo torna in campo, ristabilità la parità numerica

Problemi per Gagliolo che è rimasto a terra

Empoli che ha iniziato come ha chiuso il secondo tempo: pressing alto e lungo possesso palla

45'

INTERVALLO! Il Parma va a riposo in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Gervinho e Rigoni all'ultimo respiro. Per la banda di Iachini a segno Dell'Orco.