90'+9' Dall'U-Power Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi Monza-Roma. Arrivederci e alla prossima partita di Serie A!20:10

90'+8' Si torna in campo il weekend prossimo, per il Monza ci sarà l'impegno contro il Genoa in trasferta, appuntamento sabato sera alle ore 20:45. La Roma invece sfiderà prima il Brighton di De Zerbi per gli ottavi di Europa League poi ci sarà l'importante sfida in chiave Europa contro la Fiorentina domenica 10 marzo ore 20:45. 20:10

90'+7' Monza che invece si ferma dopo 2 vittorie consecutive, ora fermo in 11ª posizione a quota 36 punti. 20:08

90'+6' Terza vittoria consecutiva per la Roma in campionato che, eccezione per la sconfitta contro l'Inter del 10 febbraio, ha collezionato 6 vittorie su 7 in Serie A da quando De Rossi è alla guida. Ottima soprattutto la fase realizzativa: 16 gol in 5 partite. Effettuato il sorpasso momentaneo sul'Atalanta, impegnata domani, ora a -1. 20:08

90'+5' Che partita all'U-Power Stadium! Tanto spettacolo, tanta intensità e soprattutto tanta qualità da parte di entrambi le squadre, nonostante il grande risultato a favore dei giallorossi, molto più decisivi e cinici. Il match lo sblocca Pellegrini - dopo una rete già annullata alla Roma per fuorigioco - il raddoppio lo firma Lukaku. Nel secondo tempo Dybala delizia i tifosi con una perla da calcio di punizione, poco dopo Paredes dal dischetto la mette all'incrocio dei pali. L'ultimo gol lo firma Andrea Carboni per il Monza con una magia da fuori area potente e precisa nell'angolino. Monza che fino alla fine ha cercato di lottare, colpendo pali e andando più volte vicino al gol, ma Palladino ha dovuto fare i conti contro una squadra molto in forma.20:05

90'+4' Fine partita! Monza-Roma 1-4! In gol per i giallorossi Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes, per i brianzoli Andrea Carboni.19:59

90'+3' Destro raso terra di Akpa Akpro che continua a lottare fino all'ultimo. Facile per Svilar.19:59

90' Segnalati quattro minuti di reucpero.19:56

87' Assist Valentín Carboni.19:52

87' GOOOOL DEL MONZA! MONZA-Roma 1-4! CHE PERLA DI ANDREA CARBONI! Palla perfetta con il mancino sotto l'incrocio dei pali da almeno 30 metri.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Carboni19:52

86' Ancora El Shaarawy importante in fase difensiva, attento su Birindelli.19:51

85' Fuori anche Luca Caldirola per Giulio Donati.19:50

85' Palladino toglie Milan Đurić per Akpa Akpro.19:50

84' Ammonito Bryan Cristante.19:49

82' PAAAREDEEEES! Monza-ROMA 0-4! Paredes dal dischetto spiazza Di Gregorio, mettendola all'incrocio dei pali dove non può nulla il portiere del Monza.



Guarda la scheda del giocatore Leandro Paredes19:48

81' Check over: calcio di rigore per la Roma!19:47

80' Check del VAR per un contatto in area tra Bondo e Huijsen, possibile calcio di rigore per la Roma.19:46

79' Contropiede della Roma con Lukaku-El Shaarawy, Caldirola manda in calcio d'angolo evitando il possibile 0-4.19:45

77' Non ce la fa più Gianluca Mancini, al suo posto Dean Donny Huijsen.19:42

77' Doppio cambio per la Roma: fuori Paulo Exequiel Dybala per Tommaso Baldanzi.19:42

75' Crampi per Mancini, rimasto a terra.19:41

73' Andrea Carboni in acrobazia! Svilar respinge la conclusione dell'argentino, poi però l'arbitro fischia per una trattenuta di Djuric su Mancini.19:39

72' Svilar manda in calcio d'angolo una bella conclusione di Bondo. 19:37

70' ANCORA MONZA! Palla perfetta di Maldini in area, Andrea Carboni ci arriva di testa ma la manda fuori. 19:35

68' Daniel Maldini si fa notare subito, dribbling e tiro in mezzo agli avversari. Conclusione debole.19:34

66' Entra Daniel Maldini al posto di Dany Mota Carvalho.19:32

63' GOOOOOL DELLA ROMA! DYBALA DA PUNIZIONE! Magia dell'argentino calcia con il mancino, la palla scavalca la barriera e scende nell'angolino basso alla sinistra di Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala19:32

62' Ammonito Warren Pierre Bondo.19:27

60' Rimane alto il Monza che continua a pressare gli avversari.19:26

59' Fuori Lorenzo Pellegrini per Edoardo Bove.19:24

59' Due cambi per la Roma, Angelino lascia il posto per Christopher Lloyd Smalling.19:24

58' Ammonito Mile Svilar per aver tardato, dopo solleciti da parte dell'arbitro, il rinvio.19:23

56' Tiro a giro di Valentin Carboni, la palla finisce oltre la porta.19:22

54' ANCORA MONZA! Pericoloso Andrea Carboni, che arriva bene di testa ma conclude alto.19:21

53' Ancora aggressivo il Monza, Mancini manda in calcio d'angolo una potenziale azione pericolosa.19:19

51' Ottima uscita di Svilar che anticipa Valentin Carboni. 19:17

50' OCCASIONE MONZA! Palla perfetta di Birindelli per Djuric che trova la forza ma non la precisione. Conclusione da posizione centrale che però non si abbassa abbastanza.19:15

49' Pressione molto alta del Monza che cerca e vuole ribaltare il match. 19:14

48' Ammonito José Ángel Esmoris Tasende, Angelino, pestone su Birindelli.19:13

46' Subito un cambio per il Monza: fuori Andrea Colpani, dentro Giorgos Kyriakopoulos.19:10

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Monza-Roma.19:09

PILLOLA STATISTICA: Lukaku ha raggiunto la doppia cifra di gol per l’11ᵃ stagione nei big-5 tornei europei; con Dybala (11), inoltre, per la 1ª volta dal 2016/17 la Roma vanta 2 attaccanti con almeno 10 gol segnati in campionato (29 Dzeko, 15 Salah in quel caso). 19:03

Un cambio obbligato per parte, ora gli allenatori devono fare i conti anche con le tante energie spese nel primo tempo. Visto l'impegno ravvicinato di Europa League, De Rossi potrebbe sostituire l'assetto tattico, contando su Azmoun in panchina. Per Palladino è pronto Maldini.18:57

Un primo tempo ricco di azioni con grande intensità e qualità all'U-Power Stadium. I primi 45 minuti iniziano con un po' di interruzioni a causa di diversi contrasti, di cui due che hanno obbligato alle sostituzioni, da una parte Gagliardini, dall'altra Kristensen. Dopo una rete annullata a Cristante per un fuorigioco di Dybala, la sblocca Pellegrini bravo a dribblare in area in mezzo a tre avversari, poi il raddoppio lo sigla Lukaku. Non sono mancate però le occasioni pericolose della squadra di Palladino che ha effettuato 5 tiri totali.18:54

45'+5' Fine primo tempo! Monza-Roma 0-2! In gol Pellegrini e Lukaku.18:52

45'+3' DI GREGORIO! Il portiere del Monza con il piede evita la doppietta a Lukaku.18:49

45'+2' Arriva alla conclusione Valentin Carboni, tiro da fuori area che finisce molto alto.18:47

45'+1' Cerca di reagire in quest'ultima fase del primo tempo il Monza. Posseso e giro palla dei brianzoli.18:47

45' Saranno 6 i minuti di recupero.18:45

43' PILLOLA STATISTICA: decimo gol della stagione in Serie A per Lukaku, che non trovava la rete in campionato da gennaio contro il Verona.18:44

42' Assist Paulo Exequiel Dybala.18:43

42' LUKAKUUUUU! Monza-ROMA 0-2! Scatto di Dybala dalla sinistra che serve il compagno, con il piattone mancino il belga non sbaglia e segna il raddoppio.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku18:43

40' Reagisce subito il Monza, Carboni per Bondo che apre alla sinistra per Dany Mota. Aspetta un po' troppo l'attaccante che poi si fa togliere la palla da Svilar.18:41

38' Assist Romelu Menama Lukaku Bolingoli.18:40

38' GOOOOL PELLEGRINI! Monza-ROMA 0-1! Sponda di Lukaku praticamente da terra, il capitano della Roma dribbla, sposta la palla in mezzo a 3 e strettissimo riesce a metterla di piattone nell'angolino alla sinistra di Di Gregorio. Giallorossi in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini18:40

34' BIRINDELLI! CHE OCCASIONE! Tiro raso terra in diagonale dell'esterno del Monza che aveva sorpreso Paredes sfuggendogli alle spalle. 18:35

31' Chiusura di El Shaarawy, fondamentale anche in fase difensiva. Ferma Colpani, diretto verso l'area.18:32

29' Ottima iniziativa del Monza, nata da Colpani che manda in profondità Birindelli. L'esterno poi cerca Djuric ma viene respinto, conquistando un corner. 18:30

28' Roma in emergenza in quel lato: l'infortunio di Kristensen si aggiunge a quello di Karsdorp, ancora ai box.18:28

27' Lascia il campo Rasmus Nissen Kristensen, dentro Mehmet Zeki Çelik.18:27

25' Rimasto a terra Kristensen. Molto dolorante il danese a seguito del contrasto.18:26

25' Primo ammonito, Rasmus Nissen Kristensen. Diffidato, salterà il prossimo turno.18:25

24' Calcio di punizione di Paredes: conclusione alta.18:24

22' Non al 100% Roberto Gagliardini a seguito dello scontro. Lascia il campo, al suo posto Valentín Carboni.18:22

19' ANNULLATA LA RETE DELLA ROMA! Giallorossi in vantaggio con Cristante, check del VAR però per la posizione di fuorigioco di Dybala, che aveva servito il compagno. 18:24

17' OCCASIONE ROMA CON LUKAKU! Scavetto dell'attaccante belga, salva tutto Pablo Marì che manda in calcio d'angolo colpendo di testa. 18:19

16' Schema da calcio d'angolo del Monza, Birindelli solo da fuori area tenta il tiro scivolando. La palla finisce tra le braccia di Svilar.18:18

15' PALO DEL MONZA! Bell'iniziativa del Monza con l'asse Colpani-Djuric. Colpo di testa dell'attaccante che anticipa Ndicka, poi la palla finisce dritta sul palo.18:18

9' OCCASIONE ROMA! DI GREGORIO IN TUFFO! Tiro potente di Pellegrini appena fuori dal limite dell'area che la indirizza verso l'angolino destro. Manda in calcio d'angolo il portiere del Monza.18:13

6' Conclusione di testa di Cristante che anticipa gli avversari in area: il giocatore della Roma colpisce bene indirizzandola sul secondo palo ma non trova lo specchio della porta.18:07

4' Rientra intanto Ndicka.18:05

4' Altro contrasto, questa volta ad avere le peggio è Gargliardini. Momentaneamente fuori dal campo il centrocampista del Monza.18:05

1' Subito occasione Monza: assist di Carboni in area per Djuric che tenta la conclusione al volo commettendo però fallo in attacco. Rimasto a terra Ndicka.18:03

1' Si parte! Comincia Monza-Roma. Fischia Piccinini.18:00

Nella Roma torna titolare Lukaku, nel tridente con Dybala ed El Shaarawy. In difesa non recuperato Karsdorp ancora non al meglio, giocherà Kristensen, a sinistra spazio ad Angelino.17:34

Palladino non potrà contare su Izzo, squalificato, al suo posto parte titolare Caldirola. Sorpresa in mezzo al campo, Palladino schiera Bondo, autore del gol contro il Milan, confermato al suo fianco Gagliardini. Pessina comporrà la linea della trequarti alle spalle di Djuric. 17:37

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Svilar - Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino - Cristante, Paredes, Pellegrini - Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi17:31

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio - Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni - Gagliardini, Bondo - Colpani, Pessina, Dany Mota - Djuric. Allenatore: Palladino.17:32

Anche De Rossi è alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A. In attesa degli ottavi di Europa League contro il Brighton di De Zerbi, i giallorossi proveranno il momentaneo sorpasso sull'Atalanta, impegnata domani contro il Bologna, agganciando il quinto posto in classifica.17:30

Palladino è alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato, dopo le belle e importanti vittorie contro Milan (4-2) e Salernitana (2-0). I brianzoli non perdono da più di un mese: ultimo risultato negativo contro l'Empoli. Vista la sconfitta della Lazio il Monza proverà a sfruttare il match contro la Roma per avvicinarsi ai biancocelesti, attualmente a +4 e in nona posizione.17:39

Una bella sfida ci accompagnerà in questo sabato pomeriggio, una sfida che vede incontrarsi non solo due squadre determinate che promettono spettacolo, ma anche due giovani allenatori che trasmettono tanto entusiasmo. È Palladino contro De Rossi all'U-Power Stadium. 17:08

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Monza-Roma, match valido per la 27ª giornata di Serie A.17:04