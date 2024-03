Luci accese allo Stadio Olimpico di Torino, è tempo di Torino-Fiorentina! Granata e Viola tornano ad affrontarsi dopo più di due mesi dall'ultima volta, gara risalente allo scorso 29 dicembre che terminò con una vittoria a favore dei toscani. In vista dell'odierno incontro, la formazione di Italiano approda in terra piemontese con alle spalle un importante risultato di 2-1 inferto alla Lazio di Sarri, che contribuisce a posizionare i Gigli in 7^ posizione con 41 punti totali; situazione di classifica quasi uguale quella del Toro, che occupa attualmente il 10^ tassello della classifica con 36 punti e che proviene da una sconfitta subita all'Olimpico di Roma, per 3-2, contro i Lupi di Daniele De Rossi.20:08