LIVE FIORENTINA - MILAN 3-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il sabato di Serie A si chiude con il big match tra Fiorentina e Milan: al Franchi i Viola ospitano i rossoneri di Pioli, primi in Serie A alla pari del Napoli e reduci da quattro vittorie consecutive in campionato.19:38

Il Milan ha perso solo due delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina - tre pareggi e sei successi, inclusi gli ultimi due: i rossoneri non registrano una striscia vincente più lunga dal periodo tra il 2008 e il 2011 (sette in quel caso).19:39

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA che si schiera con il 4-3-3, Tarracciano - Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi - Bonaventura, Torreira, Duncan - Callejon, Vlahovic, Saponara.19:54

A disposizione della FIORENTINA: Castrovilli, Maleh, Terzic, Sottil, Munteanu, Benassi, Rosati, González, Cerofolini, Montiel.20:19

La formazione del MILAN: 4-2-3-1 per Pioli, Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Tonali, Kessié - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic.20:16

A disposizione del MILAN: Messias, Pellegri, Krunic, Giroud, Bennacer, Bakayoko, Romagnoli, Mirante, Desplanches, Florenzi, Ballo-Toure.20:17

Italiano deve far fronte all'emergenza in difesa e schiera Venuti e Igor al centro, a centrocampo Duncan preferito a Castrovilli, in attacco Vlahovic supportato da Callejon e Saponara.20:20

Pioli schiera Ibrahimovic dal primo minuto, alle sue spalle il trio Saelemaekers, Diaz, e Leao. Tonali preferito a Bennacer, in difesa Kalulu e Gabbia per sopperire le assenze di Calabria e Tomori.20:22

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.20:22

1' INIZIA FIORENTINA - MILAN! Primo pallone per i locali.20:49

2' Fiorentina con la classica divisa viola, Milan in completo bianco.20:49

3' Apertura di prima intenzione di Vlahovic, Callejon fermato in fuorigioco.20:51

5' ANNULLATO IL GOL AL MILAN! Theo Hernandez lancia Ibrahimovic in profonditá, lo svedese batte Terracciano in uscita ma Guida annulla per fuorigioco della punta.a20:55

6' Leao entra in area e prova il sinistro, Venuti lo limita permettendo a Terracciano la presa a terra.20:56

7' Pressing come sempre altissimo del Milan, Fiorentina che prova comunque a costruire palla a terra.20:56

8' Saelemaekers con un passaggio senza guardare cerca Diaz in profonditá, palla troppo lunga che termina tra i piedi di Terraciano.20:58

10' Gran idea di Tonali che lancia in profonditá Ibrahimovic, Chiusura di Odriozola in diagonale.20:59

11' Tunnel di Odriozola su Theo Hernandez, ritorno di Kessié che ferma il basco ed evita il corner.21:00

13' Cross di Odriozola, Saelemaekers si rifugia in angolo: buon momento della Fiorentina.21:02

14' Sugli sviluppi dell'angolo, Saponara con un tocco cerca Duncan sul secondo palo: ancora Kjaer in angolo.21:03

15' GOL! FIORENTINA - Milan 1-0! Rete di Alfred Duncan. Su azione di angolo, Tatarusanu non trattiene un semplice pallone: Gabbia non spazza, la mezzala ex Inter insacca da due passi. 21:04

17' Milan in difficoltà, Fiorentina che continua a spingere: il cross di Torreira é troppo forte per Duncan, palla in out.21:05

18' VLAHOVIC! Cross di Odriozola, la punta in tuffo di testa trova il pallone ma non la porta di Tatarusanu.21:06

19' Lancio di Saponara, Vlahovic cerca un difficile controllo di tacco a seguire, blocca Tatarusanu.21:07

21' TONALI! Conclusione potente del mediano dal limite, palla respinta da Terracciano!21:09

22' LEAO! Partenza palla al piede del portoghese, dribbling e destro che Terracciano mette in angolo.21:10

23' Saponara cerca Vlahovic in area, azione ancora fermata per fuorigioco.21:11

25' Cross di Theo Hernandez, attento Terracciano in uscita alta.21:13

26' Kessié mette il pallone al centro, controllo infelice di Odriozola ma ci pensa Terracciano a bloccare il pallone21:15

28' Leao cerca un tocco di suolo in area, il portoghese passa Venuti ma non puó nulla sulla uscita di Terraciano.21:18

29' Tacco in area di Ibrahimovic, no capisce Diaz le intenzioni del compagno.21:18

30' LEAO! Destro dal limite, il diagonale é preciso ma non abbastanza potente per sorprendere Terraciano.21:19

32' Buon momento del Milan, Fiorentina costretta nella propria trequarti.21:21

33' Problemi fisici per Torreira, si scalda Ambrabat.21:21

34' Gran controllo e conclusione in area di Ibrahimovic, Terraciano respinge ma l'azione era comunque ferma per fuorigioco.21:23

36' LEAO! Gran controllo del portoghese che, in area, conclude a botta sicura: Igor in scivolata respinge.21:24

38' BONAVENTURA! Cross di Biraghi, il pallone arriva alla mezzala che, da buona posizione, calcia a lato!21:26

39' Partita ora che viaggia su ottimi ritmi, Milan che attacca ma Fiorentina che non si limita alla fase difensiva.21:27

41' IBRAHIMOVIC! Cross di Kjaer per lo svedese che, da due passi, manda incredibilmente a lato!21:30

42' Milan che chiude in attacco, Fiorentina che si sta difendendo provando le ripartenze.21:32

43' Theo Hernandez prova la verticale per Ibrahimovic, chiude Igor.21:32

44' Leao con il mancino, deviazione di Duncan che mette in angolo.21:33

45' Un minuto di recupero.21:33

45'+1' Cross di Tonali, Terracciano mette in angolo con i pugni: ultima occasione per il Milan.21:34

45'+1' GOL! FIORENTINA - Milan 2-0! Rete di Riccardo Saponara. Tocco di Vlahovic al limite dell'area, destro a giro del trequartista che mette la palla sotto il sette dove Tatarusanu non puó arrivare.



45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA - MILAN! 2-0 il parziale, gol di Duncan e Saponara.21:37

Fiorentina che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti, Duncan sfrutta l'errore in combinata di Tatarusanu e Gabbia, nel finale Saponara con una bellissima conclusione a giro batte ancora il portiere rossonero.21:38

Tra le due reti, il Milan ha trovato una buona reazione ma non la rete, con la conclusione di Tonali e Leao respinte da Terracciano.21:39

Era dal novembre 2012 che la Fiorentina non chiudeva il primo tempo con due gol di vantaggio sul Milan in Serie A.21:39

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FIORENTINA - MILAN! Si riparte dal 2-0 della prima frazione.21:52

47' Intervento duro di Theo Hernandez su Odriozola, gioco momentaneamente fermo.21:54

48' Baricentro molto alto per il Milan, Fiorentina he peró non si fa intimorire dal pressing avversario.21:56

50' IBRAHIMOVIC! Cross di Kalulu, sponda di Leao per lo svedese che stoppa e calcia di potenza: palla a lato.21:58

51' TACCO DI CALLEJON! Cross di Odriozola, tocco di tacco dell'ex Napoli che Tatarusanu blocca a terra.21:59

52' LEAO! Conclusione a giro del portoghese, palla di poco alta sopra la traversa.22:00

54' Partita che si gioca ancora a ritmi altissimi, Milan che spinge con continuità.22:00

55' Contropiede della Fiorentina, Callejon si trova davanti a Tatarusanu ma é fermato da Theo Hernandez.22:01

56' Sponda di testa di Ibrahimovic, Terracciano ancora primo sul pallone.22:02

57' Sostituzione MILAN: esce Pierre Kalulu, entra Alessandro Florenzi.22:04

57' Sostituzione MILAN: esce Brahim Díaz, entra Olivier Giroud.22:04

57' Sostituzione MILAN: esce Alexis Saelemaekers, entra Junior Messias.22:05

60' GOL! FIORENTINA - Milan 3-0! Rete di Dušan Vlahović. Lancio per la punta che controlla bene, supera Tatarusanu in dribbling e, con il sinistro, calci di potenza in porta.



62' GOL! Fiorentina - MILAN 3-1! Rete di Zlatan Ibrahimović. Regalo di Bonaventura che passa la sfera alla punta in area, destro a giro imprendibile per Terraciano.



64' Succede di tutto in due minuti: Fiorentina che sembra aver chiuso la partita, Ibrahimovic non é d'accordo e segna il gol del 3-1.22:11

66' Torreira con un fallo tattico ferma Theo: punizione per il Milan.22:14

67' GOL! Fiorentina - MILAN 3-2! Rete di Zlatan Ibrahimović. Discesa del terzino, cross basso per lo svedese che, da due passi, insacca.



69' Sostituzione FIORENTINA: esce Giacomo Bonaventura, entra Gaetano Castrovilli.22:17

69' Sostituzione FIORENTINA: esce José María Callejón, entra Nico González.22:17

70' Scatenato Leao che supera tre avversari ed entra in area: lo ferma il ritorno i Venuti22:18