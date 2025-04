Grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

Il Milan non riesce a sfondare lateralmente, l'Atalanta si difende bene.22:24

Ennesimo ottimo spunto di Lookman, ancora una volta decisivo Tomori che devia in angolo.22:16

Timidissima reazione del Milan che non riesce a superare il muro nerazzurro.22:15

GOL! Milan-ATALANTA 0-1! Rete di EDERSON! Splendida azione dell'Atalanta con Lookman che serve Bellanova bravo a servire Ederson, perfetto come al solito nell'inserimento.22:12

Cartellino giallo per Juan Guillermo Cuadrado.22:01

Tiro di Fofana dalla lunga distanza, palla deviata e calcio d'angolo per il Milan.21:56

In casa Milan scalpitano ovviamente Abraham e Joao Felix, nell'Atalanta occhio a Maldini e De Ketelaere.21:36

Termina a reti bianche la prima frazione di Milan-Atalanta. L'occasione più grande arriva nel finale di primo tempo e ce l'ha Jovic sui piedi: girata repentina del serbo che conclude di sinistro di poco fuori a lato. Sugli scudi soprattutto Bellanova, autore di una gran prestazione in marcatura su Leao. Nel Milan molto bene Tomori, decisivo in un paio di chiusure.21:35

Grandissima occasione per Jovic che si gira in maniera repentina e conclude di sinistro, la palla termina fuori.21:33

Ottimo spunto di Jimenez che crossa per Jovic, l'attaccante del Milan non arriva sulla palla di un soffio.21:30

Grande idea di Cuadrado, Retegui però non riesce ad agganciare.21:26

Scappa Leao in profondità, decisivo l'intervento in copertura di Bellanova.21:17

Tentativo di Retegui in girata, la palla termina fuori a lato.21:12

Ci prova Leao in contropiede, decisivo l'intervento di Hien.21:11

Ci prova Ederson di testa che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.21:07

L'Atalanta gioca di prima e in velocità, ma il Milan si difende bene e in maniera compatta.21:02

Ritmi non particolarmente alti in questi minuti, le due squadre si studiano molto attentamente.20:58

Il Milan prova a colpire soprattutto in verticale cercando di imbeccare Leao.20:58

Offre sicuramente maggiore fisicità Bellanova come braccetto di destra, fino ad ora molto sicuro.20:57

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (8V, 4N) giocate in casa nel girone di ritorno di Serie A contro l’Atalanta - quella del 30 marzo 2008 (1-2) - l’ultimo allenatore dei rossoneri ad avere subito una sconfitta al suo primo confronto al Meazza contro i nerazzurri nella seconda parte del massimo torneo è stato Nils Liedholm, nell’aprile 1978 (0-1).20:28

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila (4V, 1N), il Milan ha perso due delle ultime tre gare (1N) di Serie A contro l’Atalanta e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi per la prima volta nel massimo torneo da maggio 2014-gennaio 2015 (con Clarence Seedorf prima e Filippo Inzaghi poi in panchina). 20:28