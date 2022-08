LIVE TORINO - LAZIO 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Presso lo Stadio Olimpico Grande Torino è tutto pronto per Torino-Lazio, anticipo valevole per la 2ª giornata di Serie A.16:22

I padroni di casa, reduci dal successo contro il Monza alla prima giornata, potrebbero vincere entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solamente per la terza volta dall'inizio dello scorso decennio: ci è infatti riuscito nel 2015/16 e nel 2019/20.16:25

Gli ospiti, che hanno vinto di misura in casa alla prima giornata contro il Bologna, vanno in gol da nove partite di Serie A e potrebbero raggiungere le 10 gare consecutive in rete nella competizione per la prima volta da febbraio 2021.16:26