LIVE JUVENTUS - EMPOLI 1-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Juventus, per risalire in classifica, è chiamata a dare continuità al proprio percorso dopo la vittoria nel derby, arrivata a risollevare l'ambiente dopo le pesanti sconfitte con Milan e Maccabi Haifa. L'Empoli, reduce invece dal pareggio col Toro e dall'importante vittoria interna sul Monza, sogna invece di replicare la vittoria ottenuta all'Allianz nella passata stagione, 1-0 con rete di Mancuso, per mantenersi nella zona tranquilla della graduatoria.09:40

Per la Juve sono solo due i cambi rispetto al derby vinto sul Torino, entrambi nel trio difensivo. Davanti a Szczesny, con Bremer infortunato, ritrova spazio Bonucci al centro con Rugani braccetto di destra. Danilo slitta a sinistra. Centrocampo a cinque con Cuadrado e Kostic sui lati, McKennie, Locatelli e Rabiot in mezzo. In attacco Kean viene preferito ancora a Milik per far coppia con Vlahovic.20:33