Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:00

Vittoria pesante per l'Inter in attesa del big match di domani tra Milan e Juventus! Nella ripresa i nerazzurri sbloccano la gara con Thuram che converte in gol il cross basso di Dumfries. Lautaro, che fino a quel momento si era visto poco, raddoppia su corner sfruttando la spizzata di Acerbi e nel finale arriva anche il tris di Cahlanoglu che trasforma un rigore guadagnato da Mhikitaryan20:00

Continua il periodo negativo del Torino, arrivato alla quarta partita consecutiva senza segnare19:58

90'+8' CALA IL SIPARIO! Tre punti importanti per l'Inter che sbanca l'Olimpico di Torino!19:57

90'+6' Ammonito Carlos Augusto19:55

90'+5' GOL! Torino-INTER 0-3! Çalhanoğlu freddissimo dal dischetto trasforma il penalty con un destro a incrociare, Milinkovic intuisce ma non ci arriva!



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu19:55

90'+4' Viene anche ammonito il centrocampista del Torino19:53

90'+3' RIGORE PER L'INTER! Accelerazione di Mkhitaryan che viene steso da Ilic, Marchetti indica il dischetto19:52

90'+2' Entra anche Bisseck nell'Inter, gli lascia il posto Darmian19:51

90' Sei minuti di recupero19:50

90' SAZANOV! Va a staccare sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla alta di poco19:49

89' Ultimi assalti del Torino, Ilic viene chiuso al limite dell'area19:47

86' Due cambi anche per Juric: fuori Linetty e Lazaro per Ilic e Vojvoda19:45

82' Entra Klaassen nell'Inter, fuori Lautaro19:40

80' Entrata dura di Linetty su Cahlanoglu, giallo per lui19:39

77' THURAM! Scatenato il francese che parte in solitaria a va alla conclusione ravvicinata, intervento decisivo di Sazanov19:36

76' De Vrij! Colpo di testa sul corner di Cahlanoglu, tiro deviato ancora in angolo19:35

74' Doppio cambio nel Torino: Juric manda in campo Sanabria e Ginetis al posto di Seck e Pellegri19:32

70' A terra Lautaro dopo un contrasto in area, hanno chiesto il rigore i giocatori dell'Inter ma per Marchetti si può proseguire19:30

67' GOL! Torino-INTER 0-2! Gol di Lautaro Martinez! Corner di Cahlanoglu, pizzica il pallone Acerbi sul primo palo trovando la deviazione aerea di Lautaro sul secondo! Raddoppio dei nerazzurri!



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez19:27

64' Numero di Lazaro che salta netto Darmian, l'ex Inter sbaglia tutto però al momento del cross19:23

62' Lautaro prova a rendersi pericoloso su un'azione nata da una rimessa laterale, l'attaccante argentino commette però fallo in attacco su Milinkovic19:22

59' GOL! Torino-INTER 0-1! Gol di Thuram! Entra ed è subito decisivo Denzel Dumfries, l'olandese punta Rodriguez e mette in mezzo per Thuram, il quale batte Milinkovic con un destro all'angolino basso!



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram19:21

57' Triplo cambio per l'Inter: escono Pavard, Dimarco e Barella, entrano Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi19:16

53' Inserimento e cross basso di Mkhitaryan che non trova compagni sul secondo palo19:12

51' Esce in lacrime Schuurs, entra Sazanov19:10

50' Infortunio al ginocchio per Schuurs, dalle prime immagini sembra una cosa piuttosto seria. È pronto a entrare Sazanov19:08

49' Ammonito Barella, è il primo cartellino estratto da Marchetti19:07

47' Ancora Ricci dalla distanza! Pallone che sorvola non di molto la traversa19:06

46' RIPARTE IL SECONDO TEMPO! 19:03

Partenza timida del Torino che nella prima mezz'ora ha pensato più a sterilizzare le iniziative offensive dell'Inter per poi crescere gradualmente e prendere coraggio nell'ultimo quarto d'ora18:50

Una prima frazione in cui l'Inter ha controllato il gioco nella prima mezz'ora non impensierendo mai però Milinkovic Savic. Nella parte finale dei primi 45 minuti emerge il Torino che confeziona le due occasioni più nitide del match, prima con il sinistro a giro di Seck e poi con lo stacco di Pellegri, trovando in entrambi i casi la risposta di Sommer18:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol in questo primo tempo!18:46

45' Un minuto di recupero18:44

43' PELLEGRI! Cross di Bellanova, stacco del numero 11 del Torino e ottima presa da parte di Sommer!18:44

40' Buon momento per il Torino che aumenta d'intensità e guadagna metri dopo una prima parte di gara molto passiva18:40

38' Verticalizzazione di Cahlanoglu per Thuram, esce Milinkovic che costringe il francese ad allargarsi facendo rientare i compagni18:39

35' OCCASIONE TORINO! Recupero alto del Toro, Seck entra in area e colpisce a giro con il sinistro, vola a deviare in corner Sommer!18:35

33' Si affaccia in avanti il Torino! Trova un po' di spazio centralmente Ricci e prova il tiro potente da fuori, soluzione un po' troppo centrale e controllata da Sommer18:33

29' Va in porta Cahlanoglu! Il tiro a giro del turco si spegne di poco oltre il palo18:29

28' Punizione interessante per l'Inter, Dimarco e Cahlanoglu sul pallone18:29

26' Nessun problema per il centravanti del Torino che può riprendere regolarmente a giocare18:28

25' Qualche problema per Pellegri, entra in campo lo staff medico granata18:25

22' Ancora zero occasioni all'Olimpico Grande Torino, mantiene il pallino del gioco l'Inter con il Toro che difende e prova a ripartire18:23

18' Thuram riceve sulla sinistra e punta Tameze convergendo verso il centro, il suo destro viene bloccato da Milinkovic Savic18:18

17' Cross tagliato di Vlasic, esce in tuffo con i pugni ad allontanare Sommer18:17

15' Punizione di Cahlanoglu che pesca a centro area De Vrij, il colpo di testa dell'olandese è fuori misura18:15

13' Rischia tantissimo Schuurs che sbaglia in impostazione e lascia campo aperto a Lautaro, l'argentino pecca nel controllo allugandosi troppo il pallone che termina tra le braccia di Milinkovic18:13

10' Cross profondo di Mkhikitaryan per Pavard, il quale non riesce però ad arrivare sul pallone18:10

8' Cross basso e teso di Cahlanoglu, Lautaro non riesce ad impattare il pallone a pochi passi da Milinkovic!18:08

7' Sbaglia il suggerimento Seck, il trequartista del Torino ha cercato di premiare la sovrapposizione di Linetty18:07

4' Pressing molto alto dei nerazzurri in questo avvio18:05

2' Cross dalla sinistra di Dimarco, spazza Schuurs18:02

SI PARTE! È iniziata Torino-Inter, il primo possesso è granata!18:00

Sono in campo le squadre, pochi secondi ci separano dal fischio d'inizio17:59

Le scelte di Inzaghi: poche sorprese nell'undici scelto dal tecnico nerazzurro, riposo per Bastoni in difesa dove agiranno Pavard, De Vrij e Acerbi. Barella vince il ballottaggio con Frattesi in mediana, sugli esterni conferma per Dimarco a sinistra con Darmian che fa rifiatare Dumfries a destra. Davanti la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram17:14

Le scelte di Juric: pesa l'assenza di Zapata in casa granata, scelto Pellegri e non Sanabria come terminale offensivo. Ci sarà invece Seck a supporto insieme a Vlasic, mentre in difesa arretra ancora Tameze vista l'emergenza17:12

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri rispondono con un 3-5-2: Sommer - Pavard, De Vrij, Acerbi - Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mhikitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. 17:11

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: Consueto 3-4-2-1 per Juric, c'è Pellegri al posto dell'infortunato Zapata: Milinkovic Savic - Tameze, Schuurs, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro - Vlasic, Seck - Pellegri.17:09

Nella scorsa stagione Torino-Inter si è giocata all'ultima giornata di campionato. La gara fu decisa dall'ex nerazzurro Marcelo Brozovic, ora in forza all'Al Nassr10:11

Dirigerà l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Liberti e Perrotti e dal quarto ufficiale Rapuano. Nasca e Paganessi saranno invece gli addetti alla sala Var10:08

Stagione fino a questo momento in chiaroscuro per il Toro, a secco di gol da tre partite dove ha ottenuto solo un punto. Juric ha inoltre perso il suo riferimento offensivo, Duvan Zapata, e dovrà escogitare un metodo per contenere un sempre più straripante Lautaro Martinez10:06

Non può sbagliare l'Inter di Simone Inzaghi nell'ostica trasferta all'Olimpico Grande Torino. I nerazzurri, dopo il pareggio casalingo pre sosta con il Bologna, hanno subìto il sorpasso in classifica dai cugini del Milan, e alle porte di un novembre fitto di impegni ogni punto può risultare fondamentale10:03

Benvenuti alla diretta di Torino-Inter, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A!10:01