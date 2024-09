Manca poco all'inizio di Juventus-Napoli. Grande attesa per un big match carico di significati. Squadre separate da un solo punto in classifica.17:18

Le scelte di Motta: Vlahovic al centro dell'attacco, Nico Gonzalez e Yildiz ai suoi lati. McKennie confermato a metà campo, Savona a destra, Kalulu si sposta accanto a Bremer in difesa.17:21

Le scelte di Conte: Lukaku e Kvaratskhelia in avanti, Politano largo a destra. Spazio a McTominay in mediana con Lobotka e Anguissa. Neres in panchina.17:23