Benvenuti all'Allianz Stadium di Torino per la quarta giornata di ritorno di Serie A: la Juventus di Andrea Pirlo, reduce dal k.o. in Champions col Porto, ospita il Crotone di Giovanni Stroppa.18:36

I bianconeri devono assolutamente rialzare la testa per dare una svolta a una stagione non particolarmente positiva fino a questo momento. Con 11 punti di distacco dall'Inter, la Vecchia Signora non può assolutamente pensare se non alla vittoria per non perdere ulteriore terreno nella lotta scudetto. 18:36