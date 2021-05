LIVE CROTONE - FIORENTINA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori19:59

Il Crotone ospita la Fiorentina in questa ultima giornata di Serie A: i viola salutano il loro tecnico Iachini dopo una difficile stagione ma con la salvezza ottenuta, Pitagorici giá retrocessi.19:59

Il Crotone non ha mai tenuto la porta inviolata contro la Fiorentina in Serie A (sette reti subite in cinque sfide): il bilancio conta tre successi dei viola, uno dei calabresi e un pareggio.20:00

Sono ufficiali le formazioni del match: CROTONE che si schiera con il classico 3-5-2, Crespi - Djidji, Marrone, Cuomo - Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina - Ounas, Simy.20:01

A disposizione del CROTONE: D'Alterio, Rojas, D'Aprile, Rispoli, Rivière, Vulic, Petriccione, Yakubiv, Henrique, Dragus, Festa.20:02

La formazione della FIORENTINA: 3-5-2 anche per i viola, Terracciano - Caceres, Martinez Quarta, Olivera - Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi - Ribery, Vlahovic.20:04

A disposizione della FIORENTINA: Ricco, Ponsi, Igor, Callejón, Amrabat, Eysseric, Kouamé, Borja Valero, Barreca, Bianco, Montiel, Kokorin.20:05

Cosmi schiera Simy e Ounas in attacco, Messias da mezzala con spazio di inserimento. In porta Crespi, Cigarini in regia con Benali al suo fianco.20:07

Iachini schiera Terracciano in porta, spazio a Olivera in difesa, per il resto formazione titolare con Vlahovic - Ribery coppia di attacco, Pulgar, Castrovilli e Bonaventura in mediana.20:07

Dirige il match l'arbitro Eugenio Abbattista.20:08

1' INIZIA CROTONE - FIORENTINA! Primo pallone per i locali.20:45

1' Crotone con la classica maglia rossoblu, Fiorentina in completo bianco.20:45

2' Subito una conclusione potente di Ounas, respinge con il corpo Martinez Quarta.20:46

3' Fiorentina che prova ad alzare il baricentro, Crotone compatto nella propria metà campo.20:49

4' E´ Maxi Olivera il centrale dei tre di difesa, con Martinez Quarta spostato a destra e Caceres a sinistra.20:50

6' Continua il possesso palla della Fiorentina che peró non riesce a sfondare.20:51

7' MESSIAS! Contropiede Crotone, la mezzala calcia un diagonale preciso che Terracciano riesce a deviare in angolo.20:52

9' Bel pallone di Messias al centro, Simy prova un difficile stop anticipando anche Ounas che si era inserito alle sue spalle.20:54

10' Fiorentina che sta soffrendo la posizione tra le linee di Messias, spesso libero il numero 30 pitagorico.20:55

11' Simy sfiora il gol, la punta del Crotone parte peró da posizione di fuorigioco.20:56

13' Crotone abile nel ripartire in velocità ma anche a sfruttare gli spazi nella trequarti con i movimenti di Messias e Ounas.20:58

14' Finta e conclusione di Bonaventura, attento Morrone in chiusura.20:59

15' Ounas sembra aver un problema fisico, la punta fa segno alla panchina di voler provare a continuare a giocare.21:00

16' Biraghi pesca in area Castrovilli, contatto con Pedro Pereira che gli scippa il pallone.21:02

17' Gioco pericoloso di Martinez Quarta che abbatte Ounas al limite dell'area: graziato da Abbattita il difensore viola che non viene ammonito.21:03

18' Punizione di seconda con Benali che calcia alto, occasione non sfruttata dal Crotone.21:04

20' Angolo per la Fiorentina: palla al centro per Martinez Quarta, vola Simy che allontana di testa.21:05

21' Terracciano in uscita al limite della sua area per anticipare Pedro Pereira, ben protetto da Biraghi.21:07

22' CASTROVILLI! Scambio con Vlahovic e conclusione di potenza da dentro l'area, palla alta sopra la traversa.21:07

23' CUOMO! Cross di Ounas sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa del difensore di poco a lato.21:10

25' AMMONITO Erick Pulgar. Il mediano stende Ounas al limite dell'area, primo giallo del match. 21:10

26' Punizione dal limite per il Crotone, conta i passi Messias per la conclusione diretta in porta.21:11

27' MESSIAS! Pallone forte sul secondo palo, Terracciano é battuto ma la sfera finisce in out.21:12

28' Simy si libera di Martinez Quarta e punta Terracciano, fallo in attacco della punta del Crotone.21:12

29' Biraghi sull'esterno cerca il fondo e crossa, una deviazione di Pereira facilita l'uscita di Crespi.21:14

31' Piú Crotone in questi ultimi minuti, Fiorentina che aspetta per poi sfruttare la velocità di Vlahovic.21:17

32' Gran chiusura di Biraghi su Pedro Pereira, il nazionale blocca il cross dell'avversario e guadagna anche la rimessa dal fondo.21:18

34' Ounas impegna Terracciano con un bel diagonale, respinge il portiere con la punta che era in fuorigioco.21:20

35' Fallo in attacco di Castrovilli su Djidji, difesa del Crotone molto attenta in questo prima parte della gara.21:21

37' Cross di Benali, Messias si butta sul primo palo ma é anticipato da Bonaventura.21:22

38' Abbattista ferma il gioco per un infortunio di Castrovilli, il giocatore fa segno che puó continuare.21:24

39' CHE USCITA DI TERRACCIANO! Lancio per la mezzala che conclude di potenza, il portiere tocca la palla quanto basta per alzarla sopra la traversa.21:24

40' DJIDJI! Colpo di testa del difensore, altro miracolo di Terracciano!21:25

41' Crotone con due chiare occasioni, Fiorentina salvata dal suo portiere.21:25

42' Djidji di fisico ferma Vlahovic, la giovane punta della Fiorentina non ancora entrata in partita.21:28

43' Scintille tra Djidji e Castrovilli, spintoni tra i due giocatori.21:29

44' AMMONITO Gaetano Castrovilli. Giallo per l'accesa discussione con Djidji. 21:30

44' AMMONITO Lévy Djidji. Giallo anche al difensore del Crotone. 21:30

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CROTONE - FIORENTINA! 0-0 il risultato parziale dopo la prima frazione.21:31

Nessuna rete tra Crotone e Fiorentina, locali vicini al gol in due occasioni con Messias e Djdji ma hanno trovato un ottimo Terracciano sulla loro strada.21:32

50ª gara di Franck Ribéry in Serie A, a partire dagli anni 2000 solo Simon Kjaer ha disputato almeno 50 presenze in Ligue 1, Bundesliga e Serie A.21:46

46' Sostituzione FIORENTINA: esce Erick Pulgar, entra Borja Valero.21:46

46' Sostituzione FIORENTINA: esce Gaetano Castrovilli, entra Valentin Eysseric.21:46

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CROTONE - FIORENTINA! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.21:47

47' Due cambi per la Fiorentina, Iachini toglie i suoi ammoniti inserendo Eysseric e Borja Valero.21:49

48' Cross per Simy, salta altissimo Olivera per anticipare la punta del Crotone.21:50

49' TRAVERSA DI MESSIAS! Contropiede di Ounas, conclusione della mezzala che colpisce il legno, con la palla che rimbalza sulla linea prima di uscire!21:51

51' Crotone che ha iniziato molto bene anche questo secondo tempo, Fiorentina che non riesce ad entrare in partita.21:52

52' Tanta qualità di Ounas che supera due avversari prima di essere fermato da Caceres.21:54

54' BONAVENTURA! Mischia in area, conclusione a botta sicura della mezzala che colpisce peró la selva di gambe davanti alla porta di Crespi.21:55

55' Simy non arriva per poco su un corner di Messias, Fiorentina che fatica sui palloni alti.21:57

57' Simy con una sponda di prima per Benali, chiude Martinez Quarta: bel tocco senza guardare per la punta.21:59

58' Contropiede della Fiorentina, cross teso di Biraghi che taglia tutta l'area ma non trova compagni.21:59

59' Conclusione di Borja Valero, palla alta sopra la traversa.22:00

61' Gara che sta aumentando di ritmo, anche perché sembra essersi svegliato una Fiorentina fino a questo momento sulla difensiva.22:04

63' Cross di Cigarini, Simy é libero sul secondo palo ma é anticipato da Venuti.22:05

64' Sostituzione FIORENTINA: esce Lorenzo Venuti, entra José Callejón.22:05

65' Inserimento di Bonaventura che scarica su Callejon, cross al centro respinto ma azione ferma per fuorigioco.22:07

67' Scintille anche tra Simy e Martinez Quarta: la punta lamenta due interventi duri del centrale viola.22:09

69' Fiorentina che alza il baricentro, decisivo l'ingresso di Borja Valero nella gestione della sfera.22:11

70' Tiro cross di Eysseric, respinge Benali: spinge ora la Fiorentina.22:12

72' Scontro molto duro tra Bonaventura e Benali: a terra la mezzala del Crotone.22:14