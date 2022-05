Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spezia e Napoli, gara valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/22.11:36

Lo Spezia proverà a chiudere il campionato con una grande prestazione davanti al proprio pubblico, che festeggia una già certa permanenza in Serie A anche per la prossima stagione.11:37

Anche il Napoli giocherà libero da pressioni, già sicuro del proprio piazzamento in classifica al terzo posto che permetterà alla squadra partenopea di prendere parte alla prossima edizione della UEFA Champions League, dopo due stagioni di assenza dal massimo trofeo continentale.11:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo col 4-2-3-1: Provedel – Amian, Erlic, Nikolau, Ferrer – Maggiore, Kiwior – Verde, Agudelo, Antiste – Manaj. A disposizione: Podgoreanu, Nzola, Bertola, Kovalenko, Salcedo, Bourabia, Nguiamba, Sala, Strelec, Sher, Zovko.11:46

Le redini della manovra offensiva della squadra di Thiago Motta saranno affidate a Daniele Verde, già autore di otto reti e sei assist in questo campionato, tante partecipazioni attive quante ne aveva complessivamente registrate in tutte le sue precedenti quattro stagioni in Serie A (esattamente otto gol e sei passaggi vincenti con le maglie di Spezia, Roma, Verona e Frosinone).11:48