Al Diego Armando Maradona, va in scena la sfida tra Napoli e Hellas Verona, incontro valevole per la trentottesima giornata di Serie A.19:45

I partenopei, quarti con un punteggio di vantaggio sulla Juventus, vogliono conquistare la vittoria per assicurarsi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.19:46

I gialloblu, attualmente al decimo posto in classifica, cercheranno di onorare al meglio il campionato conquistando un risultato positivo nell'ultimo impegno stagionale.19:46

Ecco le formazioni: 4-2-3-1 per il Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj - Fabian Ruiz, Bakayoko - Lozano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Mario Rui, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, Mertens, Politano, Petagna, D’Agostino.19:47

3-4-2-1 per l’Hellas Verona: Pandur - Ceccherini, Gunter, Dimarco - Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic - Bessa, Zaccagni - Kalinic. A disposizione: Silvestri, Berardi, Magnani, Lovato, Cetin, Ruegg, Veloso, Sturaro, Salcedo, Udogie, Colley, Lasagna.19:51

Gattuso conferma il modulo 4-2-3-1 con Osimhen unica punta supportato sulla trequarti da Lozano, Zielinski e Insigne. In mediana, l’allenatore degli azzurri sceglie Bakayoko e Fabian Ruiz mentre in difesa, vengono schierati Manolas e Rrhamani al centro con Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie laterali. Out gli infortunati Koulibaly e Maksimovic.19:52