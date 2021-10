Anticipo domenicale di pranzo, l'Atalanta di Gasperini ospita l'Udinese: gli orobici, reduci dalla sconfitta di Manchester, vogliono ritornare a vincere in campionato; i firulani cercano punti per allontanare la zona retrocessione.11:38

L’Atalanta è imbattuta da sette partite contro l’Udinese in Serie A, grazie a sei vittorie e un pareggio: nel periodo, dal 2018 in avanti, i bergamaschi hanno vinto più partite (7 vs 6) e segnato più gol (28 vs 21) solamente contro il Sassuolo.11:44