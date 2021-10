LIVE VERONA - LAZIO 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Bentegodi tutto pronto per Verona-Lazio, nona giornata di Serie A.11:40

4-3-3 per la Lazio: Reina - Marusic, Patric, Radu, Hysaj - Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Vavro, Floriani, Lazzari, Basic, Cataldi, Escalante, Romero, Raul Moro, Luis Alberto, Muriqi.14:32

Tudor conferma nove undicesimi della squadra sconfitta in rimonta dal Milan: Simeone preferito a Kalinic come punta centrale supportato da Barak e Caprari, Dawidowicz al posto di Ceccherini in difesa.14:07