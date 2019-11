LIVE BOLOGNA - PARMA 0-1 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sono cinque i punti che dividono il Parma, ottavo in classifica, dal Bologna che ha solo tre punti di margine sul terzultimo posto12:00

Entrano in campo le squadre!12:00

Il Parma è però alle prese con una grave emergenza legata agli infortuni, in particolare in attacco: indisponibili Karamoh, Gervinho, Cornelius e Inglese12:00

3'

Scelte quindi obbligate per D'Aversa che porta in panchina solo cinque giocatori di movimento e che ha optato per un quasi inedito 4-4-1-1 con Kulusevski a supporto di Sprocati12:33