97' Da Firenze abbiamo finito, appuntamento ai prossimi live!22:37

96' Sette gol e una girandola di emozioni al Franchi, con il Napoli che vince 4-3 sulla Fiorentina e risponde alla vittoria della Juventus a Parma.22:36

95' FINITA!22:35

94' AMMONIZIONE anche per Venuti, per fallo su Callejon.22:34

92' Ribery trattenuto da Hysaj cade in area, ma Massa non concede il rigore. Per proteste viene anche ammonito Montella.22:32

91' AMMONIZIONE a carico di Zielinski, che ha atterrato Chiesa.22:31

88' Ancora problemi sui calci da fermo per il Napoli, e per poco Pezzella non ne approfitta: il pallone però rotola sul fondo.22:28

87' Fabian Ruiz ferma fallosamente Ribery: punizione conquistata dai francesi per la Fiorentina.22:27

84' SOSTITUZIONE: ultimo cambio per il Napoli, con Hysaj in campo al posto di Mertens. Ancelotti si copre.22:24

83' Primi sprazzi di classe da parte di Ribery: la sua serie di finte però viene vanificata da un cross impreciso.22:23

80' Mertens ci prova ancora senza fortuna: nonostante il 4-3 il Napoli sembra avere ancora sete di gol.22:20

78' SOSTITUZIONE: eccolo, Franck Ribery entra al posto dell'ottimo Sottil e vive la sua prima serata da giocatore del campionato italiano.22:18

77' Pronto a entrare Ribery: il suo debutto in serie A è a un passo.22:17

74' SOSTITUZIONE: Benassi per Badelj nella Fiorentina.22:14

72' SOSTITUZIONE doppia per il Napoli: in campo Ghoulam e l'esordiente Elmas al posto di Mario Rui e Allan.22:12

70' Ci prova ancora Mertens da lontano, Dragowski se la cava.22:10

68' Fabian Ruiz sulla destra per Callejon, cross al centro per Insigne e gol in completa solitudine per il capitano del Napoli: una partita bellissima.22:08

67' GOL! Insigne! Arriva un altro gol in questa incredibile partita! Ora è Fiorentina-Napoli 3-4!



Statistiche Insigne Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 2

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 022:07

66' Da Pulgar a Castrovilli, che mette subito in azione Boateng: l'ex milanista spara un gran destro che buca di nuovo Meret.22:06

65' GOL! Proprio Boateng! Ed è ancora pareggio: Fiorentina-Napoli 3-3!



Statistiche Boateng Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 1

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 022:05

63' Tiro immediato di Boateng, che ci prova dalla distanza ma non sorprende Meret.22:03

62' SOSTITUZIONE: lascia il campo Vlahovic, in campo al suo posto Boateng, alla prima in serie A con la maglia viola.22:02

59' Sottil alla conclusione, lo chiude Mario Rui.21:59

57' In gol il terzo tenore del Napoli, questa volta grazie a un assist di Insigne dopo un recupero dei partenopei a centrocampo.21:57

56' GOL! Callejon triplica! Fiorentina-Napoli 2-3!



Statistiche Callejon Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 1

Numero cartellini gialli: 1

Numero cartellini rossi: 021:56

55' Gran controllo di testa di Chiesa e immediata conclusione, che non inganna Meret.21:55

53' Corner battuto da Pulgar, Milenkovic di testa anticipa tutti e pareggia.21:53

52' GOL! Milenkovic! Nuovo pareggio, Fiorentina-Napoli 2-2!



Statistiche Milenkovic Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 1

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 021:52

50' Riparte la Fiorentina, Chiesa imprendibile cerca Sottil, che viene chiuso da Allan e Koulibaly.21:50

49' Si propone ancora Chiesa, attivissimo: bravo il Napoli a chiudersi.21:49

47' Parte ancora forte la Fiorentina, con Vlahovic che si rende subito pericolosa in avvio di secondo tempo.21:47

46' INIZIO SECONDO TEMPO.21:46

45' Molto intensi i primi 45 minuti del Franchi, con un rigore di Pulgar, un guizzo di Mertens e poi un'altra rete di Insigne dal dischetto. Ma in questo ultimo caso i dubbi ci sono.21:30

45' FINE PRIMO TEMPO.21:30

43' Probabilmente farà discutere questo rigore, dato che il contatto di Mertens con Castrovilli sembra essere avvenuto con il viola già a terra. Massa non è voluto andare a rivedere le immagini al Var.21:28

42' GOL! Insigne dal dischetto ribalta tutto! Fiorentina-Napoli 1-2!



Statistiche Insigne Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 2

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 021:27

40' RIGORE! Momento di grazia per Mertens, che si incunea in area al termine di un'azione convulsa e cade sul contatto con Castrovilli.21:25

38' Pasticcio di Milenkovic, Mertens ne approfitta lasciando sul posto Badelj e sparando un gran destro su cui Dragowski è tutt'altro che perfetto.21:23

37' GOL! Ha pareggiato Mertens! Fiorentina-Napoli 1-1!



Statistiche Mertens Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 1

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 021:22

34' Chiesa al tiro dalla distanza: la sua mira è troppo alta.21:19

32' Angolo per il Napoli, la palla danza in area e poi Koulibaly prova un gran destro: Pulgar salva in angolo.21:17

30' Sottil pesca Badelj fuori area, la sua conclusione però finisce contro Chiesa che era in fuorigioco.21:15

28' Chiesa sguscia a sinistra e prova a mettere il pallone al centro, chiude tutto Koulibaly.21:13

26' Altra leggerezza di Pulgar in fase di rifinitura, il Napoli però non ne approfitta.21:11

24' AMMONIZIONE: altro cartellino giallo, questa volta ai danni di Mario Rui, per un altro fallo commesso sullo scatenato Sottil.21:09

23' Il Napoli prova ad attaccare, ma è molto disordinato: troppo spesso imprecisi i lanci verso gli attaccanti esterni.21:08

21' Punizione per la Fiorentina: Milenkovic anticipa tutti di testa, ma non riesce a trovare la porta.21:06

20' AMMONIZIONE per Allan, dopo un fallo su Sottil, e subito dopo Callejon per proteste. Napoli nervosissimo fin qui.21:05

18' Indecisione tra Pulgar e Dragowski, Fabian Ruiz per poco non inganna il portiere viola, che però se la cava.21:03

17' Punizione battuta da Chiesa, conclusione troppo alta.21:02

15' Callejon cerca fortuna sulla destra e crossa per Mertens, Pezzella fa buona guardia e allontana la sfera.21:00

13' Lirola recupera palla, fa partire Badelj che serve Chiesa: la conclusione del numero 25 finisce tra le braccia di Meret.20:58

11' Prima reazione del Napoli, ma il tiro dalla distanza di Fabian Ruiz non mette in difficoltà Dragowski.20:56

9' GOL! Pulgar trasforma! Fiorentina-Napoli 1-0!



Statistiche Pulgar Serie A Stagione 2019/2020:



Partite disputate: 1

Gol in partita: 1

Numero cartellini gialli: 0

Numero cartellini rossi: 020:54

8' RIGORE! Decide Massa dopo aver controllato le immagini per diversi minuti!20:53

6' Azione di Chiesa, fermato da Manolas. Massa va però a controllare il Var per un sospetto tocco con il braccio di Zielinski.20:51

4' Ancora Chiesa che cerca Vlahovic nel cuore dell'area, chiude tutto Koulibaly.20:49

2' Subito Badelj pesca Chiesa sulla fascia, ma il cross per Sottil non è preciso.20:47

1' SI PARTE!20:46

Ancelotti risponde con Mertens centravanti e il duo Callejon-Insigne larghi ai suoi lati. Assente Milik, panchina per l'atteso Elmas, esordio per Manolas.20:15

Battesimo di fuoco per la nuova Fiorentina di Rocco Commisso: Montella sceglie una squadra molto giovane, con Sottil, Vlahovic e Castrovilli dal primo minuto. In panchina Ribery.20:15

Benvenuti allo stadio Franchi, riparte la serie A con il primo match del sabato sera: una contro l'altra Fiorentina e Napoli.20:15