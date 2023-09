Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Napoli, gara valida per il turno numero 5 del Campionato di Serie A TIM.17:27

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, poi sarà Bologna-Napoli! Gara che mette a confronto due schieramenti separati da 4 tasselli nella classifica generale: 8^ posto per i partenopei, che nelle prime 4 gare hanno collezionato 7 punti, 12^ posizione invece per i rossoblù con 5 punti totali. Quella odierna sarà la sfida numero 149 tra le due squadre, con un bilancio che pende a favore degli azzurri: il Napoli vanta 60 trionfi ai danni dei bolognesi, che chiudono però il cerchio con 47 vittorie e ben 41 pareggi. 17:34

FORMAZIONI UFFICIALI: BOLOGNA (4-2-3-1). Scendono in campo: Skorupski; Posch-Beukema-Lucumì-Kristiansen; Aebischer-Freuler; Ndoye-Ferguson-Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Lykogiannis, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Bonifazi, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk, Saelemaekers, Orsolini, Ravaglia, Gasperini.17:41

All'assetto rossoblù, Rudi Garcia risponde con un ampio 4-3-3. Meret scelto tra i pali, linea di difesa composta dai centrali Natan ed Ostigard, lungo le bande laterali spazio a Di Lorenzo ed Olivera, in cabina di regia siede Lobotka supportato dalle mezz'ali Anguissa e Zielinski, in attacco schierato il tridente composto dall'unico centravanti Osimhen con Kvaratskhelia e Raspadori in posizione di esterni.17:49