Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie A TIM.20:06

Con l'odierno pareggio, Bologna e Napoli aggiungono un punto in più alla loro classifica generale. Uomini di Motta e Garcia che saranno impegnati nella 6^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Monza, e tra le mura domestiche contro l'Udinese.20:06

Cala il sipario allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna! Ayroldi manda i titoli di coda di un match dai ritmi altalenanti, conclusosi con il risultato finale di 0-0. Dopo una prima frazione prettamente a conduzione azzurra, nella ripresa il Bologna sfrutta a proprio favore le sostituzioni di Mister Motta, mettendo in difficoltà più volte la retroguardia partenopea con l'asse Saelemaekers-Zirkzee. I secondi 45' sono stati caratterizzati da una maggiore quantità di occasioni, la più eclatante delle quali arriva al minuto 70' quando Ayroldi giudica irregolare il tocco di mano di Calafiori, assegnando il penalty allo schieramento ospite; sul punto di battuta compare Osimhen, che dal dischetto apre eccessivamente il piattone e spedisce la palla al lato della porta difesa da Skorupski. L'ultimo brivido del match arriva proprio al minuto 94', con Saelemaekers che calcia trovando l'opposizione di mano di Anguissa: proteste generali dei rossoblù per un penalty che però non arriva, complice l'iniziale posizione di outside di Riccardo Orsolini. Sfida che termina al minuto 97', dopo 7' addizionali, con un totale di 9 ammoniti sul taccuino di Ayroldi.20:04

90'+7' TRIPLICE FISCHIO DI AYROLDI! Bologna-Napoli termina 0-0.19:59

90'+5' Proteste dei giocatori rossoblù per un tocco di mano di Anguissa, Orsolini era però in fuorigioco e non viene assegnato il penalty.19:58

90'+4' AMMONITO Mário Rui Silva Duarte: fallo su Saelemaekers.19:57

90'+2' Problemi muscolari anche per Zambo Anguissa, sostituzioni terminate sulla panchina napoletana. Napoli che rischia di restare in 10.19:54

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Doveri, si gioca fino al 95'.19:52

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.19:50

88' Saelemaekers sfida all'uno contro uno Cajuste, ma il difensore appena subentrato mantiene saldamente la posizione e recupera in maniera pulita la sfera.19:50

86' Sostituzione Napoli: esce anche Stanislav Lobotka, dentro al suo posto Jens-Lys Michel Cajuste.19:48

86' Sostituzione Napoli: fuori Victor James Osimhen, dentro Giovanni Pablo Simeone Baldini.19:48

86' Il numero 21 sceglie il palo della barriera ma colpisce in pieno il muro di maglie rossoblù, si riparte con un rinvio dal fondo di Skorupski.19:48

84' Chance velenosa per il Napoli dai 16 metri, contatto falloso di El Azzouzi ai danni di Elmas. Batte Politano.19:46

82' Sostituzione Bologna: esce dal campo Karl Jesper Karlsson, lo sostituisce Riccardo Orsolini.19:45

82' Sostituzione Bologna: fuori l'ammonito Remo Marco Freuler, dentro Oussama El Azzouzi.19:44

81' AMMONITO Matteo Politano: gesto di reazione ai danni di Freuler.19:45

81' AMMONITO Remo Marco Freuler: scontro verbale con Politano.19:44

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio alla concessione dell'extra-time.19:43

79' Politano è fresco di energie e salta Kristiansen, poi legge il movimento di Osimhen e cambia fronte con un profondo suggerimento che non viene però addomesticato dal nigeriano. Si torna da Ferguson.19:43

76' Sostituzione Napoli: fuori Khvicha Kvaratskhelia, lo sostituisce Eljif Elmas.19:38

74' CI PROVA ZIRKZEE! Spunto di voglia e tecnica da parte del centravanti rossoblù, che compie un tunnel ai danni di Ostigard e calcia sul primo palo trovando la risposta di un reattivo Meret.19:37

73' RIGORE SBAGLIATO OSIMHEN: chance dal dischetto per il Napoli, il nigeriano non la sfrutta spedendo la palla al lato della porta.19:35

72' AMMONITO Łukasz Skorupski: proteste eccessive del portiere.19:34

70' CALCIO DI RIGORE NAPOLI! Kvaratskhelia mette dentro un invitante suggerimento, Calafiori tenta di coprire la linea di passaggio ad Osimhen ma tocca con la mano sinistra.19:33

70' Duro contatto di De Silvestri ai danni di Kvaratskhelia, il georgiano si rialza dopo aver subito un colpo al volto.19:32

67' Sostituzione Napoli: fuori Giacomo Raspadori, dentro al suo posto Matteo Politano.19:29

67' Saelemaekers tocca il primo pallone della propria gara e guadagna la rimessa con le mani, alla battuta va Kristiansen.19:29

66' Sostituzione Bologna: fuori anche Jhon Janer Lucumí Bonilla, dentro Riccardo Calafiori.19:28

65' Sostituzione Bolgona: fuori l'ammonito Dan Assane Ndoye, dentro per l'esordio personale Alexis Jesse Saelemaekers.19:27

64' Altro problema muscolare nella retroguardia rossoblù, resta a terra Lucumì.19:26

63' Ottima combinazione tra Zirkzee e Ferguson, con il centravanti che elude la marcatura di Ostigard e fa sponda con il tacco per il numero 19: ripiega Lobotka e devia in laterale.19:25

60' Quarto corner della ripresa a favore del Napoli, batte il solito Zielinski.19:22

59' Calcio d'angolo che termina con un nulla di fatto, rimessa laterale di cui si incarica De Silvestri.19:21

58' Ancora il Bologna costretto a concedere il corner, ancora Zielisnki dalla bandierina.19:20

57' Chiusura decisiva di Lucumì che non permette alla sfera di arrivare dalle parti di Kvaratskhelia, che si sarebbe trovato tutto solo a tu-per-tu con Skorupski.19:20

56' Fase caratterizzata da molto agonismo, Ayroldi impegnato in tutte le precedenti azioni.19:18

55' AMMONITO Dan Assane Ndoye: colpo involontario al volto di Mario Rui da parte del numero 11.19:17

53' AMMONITO Khvicha Kvaratskhelia: intervento falloso ai danni di Ndoye che stronca la ripartenza rossoblù.19:15

53' Anche il Napoli ottiene il primo corner della ripresa, batte Zielisnki.19:15

52' Altro prezioso lavoro di Ndoye che costringe Natan a concedere il primo giro dalla bandierina del secondo tempo al Bologna.19:13

51' Traversone dello svedese che taglia tutta l'area azzurra, nessun compagno sul suggerimento.19:13

50' Chance dai 25 metri a favore del Bologna, batte Karlsson.19:12

49' AMMONITO Stanislav Lobotka: ripiegamento generoso del mediano che è costretto a fermare irregolarmente Ndoye.19:11

46' Sostituzione Napoli: fuori l'ammonito Mathías Olivera Miramontes, dentro Mário Rui Silva Duarte.19:09

46' Il primo possesso del secondo tempo è a favore del Bologna.19:08

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:08

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.18:55

Termina dopo 2' addizionali la prima frazione di gioco al Renato Dall'Ara, primo tempo che si chiude a reti inviolate. I primi 45' di gioco hanno evidenziato una più marcata impronta azzurra sul match, con i partenopei che hanno certamente creato maggiormente rispetto allo schieramento casalingo. Nonostante le iniziative di Kvaratskhelia, prontamente sedate dai generosi ripiegamenti di Ndoye e dai guantoni attenti di Skorupski, il Napoli non riesce a trovare la via del vantaggio; Bologna che nel primo tempo non ha trovato alcun tiro nello specchio avversario, impostando una gara di attenzione e ripartenze sfruttando la rapidità di Zirkzee, che in due occasioni diverse è stato invitato a calciare non trovando però la via per liberare il destro. Due le ammonizioni estratte da Ayroldi fino ad ora, una ai danni di Olivera al 6' l'altra al minuto 30' per sanzionare il capitano Aebischer. Unica tegola del match è la precoce uscita dal terreno di gioco da parte di Posch, rimasto infortunato in uno scontro con Zielisnki.18:54

45'+2' FISCHIO DI AYROLDI: termina il primo tempo.18:50

45'+1' MANCINO DI RASPADORI! Il numero 81 riceve la sfera da Osimhen, inquadra la porta e scaglia una potente conclusione che termina di poco oltre la traversa.18:49

45' Sono 2' i minuti di extra-time, si giocherà fino al 47'.18:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.18:47

42' Ottimo lavoro difensivo di Karlsson, che ripiega in maniera efficace su Kvaratskhelia e tenta la ripartenza, il trequartista svedese controlla però imprecisamente e concede la laterale agli azzurri.18:46

38' CI PROVA KVARATSKHELIA! Iniziativa tutta personale del numero 77, che finta il destro e calcia con il mancino verso il secondo palo. Copertura efficace e semplice per Skorupski, che nega al georgiano la gioia del gol.18:41

37' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore degli ospiti, batte il solito Olivera.18:40

35' Scontro di gioco tra Olivera e Freuler in area di rigore partenopea, il direttore di gara fa proseguire e non reputa falloso l'intervento del napoletano sullo svizzero.18:38

32' Lettura corretta del direttore di gara pugliese, si prosegue con un rinvio di Lukas Skorupski.18:34

31' Serie di proteste in area rossoblù per un contatto di Beukema ai danni di Osimhen, per Ayroldi c'è un precedente outside del nigeriano.18:34

30' AMMONITO Michel Aebischer: trattenuto Khvicha Kvaratskhelia, sanzione per il capitano del Bologna.18:35

29' Prolungato possesso della retroguardia casalinga in attesa dell'imbucata vincente, scambi continui tra Beukema e Kristiansen.18:32

27' Brivido per la formazione rossoblù sul cross di Kvaratskhelia, Skorupski commette un'indecisione ma Beukema è attento e libera l'area dalla minaccia di Osimhen.18:30

27' Il primo giro dalla bandierina arriva anche per il Napoli, batte Kvaratskhelia.18:29

24' Corner che termina con un nulla di fatto, si riparte da Meret.18:26

23' Arriva la prima chance dalla bandierina per il Bologna, batte Lorenzo De Silvestri.18:25

22' Ndoye si dimostra ancora una volta minaccioso lungo l'out di sinistra, sfida Olivera al duello ma non ottiene il corner. Marcatura attenta del difensore di Garcia che protegge con il corpo essendo già ammonito.18:25

20' Raspadori insiste sulla banda laterale destra, costringendo Kristiansen ad impegnarsi due volte nella stessa azione. Rimessa con le mani affidata a Di Lorenzo.18:24

16' Kvaratskhelia converge verso il centro del campo, protegge la sfera dall'attacco di Beukema e guadagna una palla inattiva dai 35 metri. Batte Zielisnki.18:19

14' Zielinski si affaccia in area di rigore avversaria, mette il mirino sulla porta e scaglia un potente mancino che si infrange però largamente sul fondo.18:17

13' Scambi rapidi nella trequarti azzurra tra Zirkzee e Freuler, Olivera anticipa il centravanti bolognese e da il via alla ripartenza ospite servendo Anguissa.18:15

10' Sostituzione Bologna: non ce la fa Stefan Posch, lo sostituisce Lorenzo De Silvestri.18:13

10' Manovra paziente dei Partenopei, con Kvartskhelia che accorcia verso Zielisnki e serve al centro dell'area un pallone teso sul quale svetta e colpisce Osimhen, senza trovare però lo specchio.18:13

7' Problemi muscolari per Posch dopo il contrasto con Zielisnki, terzino probabilmente costretto al cambio.18:10

6' AMMONITO Mathías Olivera Miramontes: interrotto irregolarmente il contropiede di Ndoye.18:09

5' LEGNO PIENO DI OSIMHEN! Palla con il contagiri da parte di Raspadori per il proprio attaccante, che anticipa Skorupski con un tocco di punta che si stampa poi sul secondo palo, rimpallo rapidissimo sul quale arriva Kvaratskhelia che non trova lo specchio. Brivido per i rossoblù, Napoli vicino al vantaggio.18:09

2' Rischio di Beukema sulla pressione di Zielisnki, rimessa laterale per gli ospiti da posizione avanzata. Velocizza Kvaratskhelia.18:05

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Napoli.18:03

1' PARTITI! Via a Bologna-Napoli.18:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:50

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre-gara.17:49

All'assetto rossoblù, Rudi Garcia risponde con un ampio 4-3-3. Meret scelto tra i pali, linea di difesa composta dai centrali Natan ed Ostigard, lungo le bande laterali spazio a Di Lorenzo ed Olivera, in cabina di regia siede Lobotka supportato dalle mezz'ali Anguissa e Zielinski, in attacco schierato il tridente composto dall'unico centravanti Osimhen con Kvaratskhelia e Raspadori in posizione di esterni.17:49

Le scelte di Mister Motta delineano un solido 4-2-3-1, con Skorupski confermato a difesa dello specchio, linea a 4 con la coppia centrale Beukema-Lucumì ausiliati dalla rapidità di Posch e Kristiansen sulle fasce, asse di mediana composto da Aebischer e Freuler, densità sulla trequarti con Ndoye-Ferguson-Karlsson, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Zirkzee.17:46

FORMAZIONI UFFICIALI: NAPOLI (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Meret; Di Lorenzo-Natan-Ostigard-Olivera; Anguissa-Lobotka-Zielinski; Raspadori-Osimhen-Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. A disposizione: Zanoli, Mario Rui, Gaetano, Cajuste, Elmas, Demme, Lindstrom, Zerbin, Politano, Simeone, Contini, Idasiak.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: BOLOGNA (4-2-3-1). Scendono in campo: Skorupski; Posch-Beukema-Lucumì-Kristiansen; Aebischer-Freuler; Ndoye-Ferguson-Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Lykogiannis, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Bonifazi, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Van Hooijdonk, Saelemaekers, Orsolini, Ravaglia, Gasperini.17:41

A coadiuvare il fischietto pugliese sono chiamati gli assistenti di campo Bindoni di Venezia-Tegoni di Latina; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Doveri di Roma 1; postazione VAR affidata al Sig. Irrati di Firenze, ausiliato dall'A.VAR Pagnotta della sezione di Pesaro.17:38

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta.17:35

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, poi sarà Bologna-Napoli! Gara che mette a confronto due schieramenti separati da 4 tasselli nella classifica generale: 8^ posto per i partenopei, che nelle prime 4 gare hanno collezionato 7 punti, 12^ posizione invece per i rossoblù con 5 punti totali. Quella odierna sarà la sfida numero 149 tra le due squadre, con un bilancio che pende a favore degli azzurri: il Napoli vanta 60 trionfi ai danni dei bolognesi, che chiudono però il cerchio con 47 vittorie e ben 41 pareggi. 17:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Napoli, gara valida per il turno numero 5 del Campionato di Serie A TIM.17:27