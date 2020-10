LIVE BENEVENTO - NAPOLI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(4) DIEGO DEMME (C)

(68) STANISLAV LOBOTKA (C)

(8) FABIÁN RUIZ (C)

(11) HIRVING LOZANO (C)

(14) DRIES MERTENS (C)

(24) LORENZO INSIGNE (C)

(5) TIEMOUÉ BAKAYOKO (C)

(6) ABDALLAH BASIT (C)

(10) NICOLAS VIOLA (C)

(8) ANDRÉS TELLO (C)

(56) PERPARIM HETEMAJ (C)

(14) BRYAN DABO (C)

(28) PASQUALE SCHIATTARELLA (C)

(19) ROBERTO INSIGNE (C)

(29) ARTUR IONITA (C)

(17) GIANLUCA CAPRARI (C)

Traversone di Mario Rui, sponda imprencisa di Lozano per Osimhen.15:08

4-2-3-1 per il Napoli: Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz, Bakayoko - Lozano, Mertens, Lorenzo Insigne - Osimhen. A disp.: Ospina, Contini, Maksimovic, Malcuit, Rrahmani, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Hysaj, Petagna.14:35

Derby campano tra giallorossi e azzurri, sfida nella sfida anche tra Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, compagni di tante battaglie in maglia rossonera e con la Nazionale e confronto in famiglia Insigne tra Roberto nel Benevento e Lorenzo nel Napoli.14:35

Al Vigorito tutto pronto per Benevento-Napoli, quinta giornata di Serie A.14:01

PREPARTITA

Benevento - Napoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Napoli sarà Daniele Doveri coadiuvato da Domenico Rocca e Salvatore Affatato. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Attualmente il Benevento si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Napoli si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Benevento ha segnato 8 gol e ne ha subiti 12; il Napoli ha segnato 12 gol e ne ha subiti 4.

In casa il Benevento ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Benevento nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Bologna e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 5-2 mentre Il Napoli ha incontrato l'Atalanta vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Filippo Inzaghi è Gianluca Caprari con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Hirving Lozano con 4 gol.

Benevento e Napoli si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento non ha mai vinto, il Napoli ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Benevento Napoli Partite giocate 4 3 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 2 0 Numero di partite pareggiate 0 0 Gol totali segnati 8 12 Gol totali subiti 12 1 Media gol subiti per partita 3.0 0.3 Percentuale possesso palla 45.4 55.8 Numero totale di passaggi 1531 1763 Numero totale di passaggi riusciti 1219 1560 Numero di tiri nello specchio per partita 16 26 Percentuale di tiri in porta 45.7 57.8 Numero totale di cross 57 52 Numero medio di cross riusciti 14 12 Duelli per partita vinti 180 176 Duelli per partita persi 181 107 Corner subiti 23 8 Corner guadagnati 17 12 Numero di punizioni a favore 60 51 Numero di punizioni concesse 42 30 Tackle totali 53 64 Percentuale di successo nei tackle 62.3 64.1 Fuorigiochi totali 6 2 Numero totale di cartellini gialli 6 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

