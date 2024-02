Nella ventisettesima giornata, la squadra di Pioli sarà protagonista dell'anticipo in casa della Lazio mentre i ragazzi di Gasperini - dopo il recupero infrasettimanale contro l'Inter - affronteranno il Bologna, diretta concorrente alla Champions.22:48

I rossoneri non sfondano il muro bergamasco: Calabria, Pulisic e Giroud mancano la zampata vincente, non basta la rete di Rafael Leao in avvio, i nerazzurri strappano un punto nonostante una prestazione poco brillante, grazie al rigore di Koopmeiners a fine primo tempo.22:47